【大帥哥．專訪】楊秀惠20歲獨闖香港　轉眼14年：好多嘢自己面對

最近，身邊無論是家人還是朋友、同事還是同學，無一不討論《大帥哥》的劇情、金句和演員。或者是因為本人是娛樂記者的身份，他們既叮囑我不要劇透，同時又問我屬於「記者」對《大帥哥》的看法，而我亦會貫徹「故弄玄虛」的作風，總括出四個大字：樂極生悲。

《大帥哥》由張衛健這位一等一的喜劇大師主演，打從劇情開拍之時，觀眾們已期待再次能在TVB的畫面上欣賞到他獨有的喜感和節奏。一如所料，劇集初段，全劇演員都跟隨著他飾演「大帥哥」的節奏，成功建立一部「張衛健式喜劇」。至最近幾集，劇情開始有重大改變，之前「喜」的快樂時光，成為尾段「悲」的共鳴感動位，例如五兄弟的一句口號「陽壽盡、落陰谷……」，到劇集尾段卻變成兄弟反目、生離死別的悲鳴。然而，「張衛健式喜劇」中的悲，通常都落在他身邊的人身上，在《大帥哥》中，繼天嬌、羅義之死、還有演奏著一首「活著的悲歌」，她是亂世中的佳人－艾妞。

由楊秀惠飾演的艾妞在《大帥哥》尾段表現突出，在演出上大受網民歡迎，充分表現當代「小女人」的角色，既是巴渣刁蠻，鬧出不少「笑話」，悲從喜來。（葉志明攝）

艾妞－亂世中周旋男人之間

軍閥年代的中國，是一個男權主導的社會，軍人權力取代了應有的法治，正如「大帥哥」的名言「誰大、誰惡、誰正確」。而在過往數千年的封建制度下，女性的地位一直不被重視，要不是家庭主婦，要不就是下欄工作，甚至淪為娼妓。由楊秀惠飾演的艾妞，美其名是一位「明星」，而實際上，在當時極流行的歌廳「舞台」上搔首弄姿，目的只是為了討好男性，尤以權貴為「終極目標」。最後艾妞成功得到一方軍閥蒙大同（蔡國慶飾）的賞識納為「己用」，從此飛上枝頭，生活豐衣足食，盡享榮華富貴。可惜，蒙大同卻把艾妞視作「禮物」，將她贈予手下麥先根（彭懷安飾）為姨太太。之後狄奇上位，艾妞又被轉贈成為狄奇的「老婆」。艾妞成為狄奇的「老婆」後，她又與狄奇的兄弟兼手下羅義（徐榮飾）暗生情愫，劇情中，在狄奇開始失勢之時，艾妞更向羅義提出私奔，到一個無人認識的地方重新生活，安穩共渡餘生。

艾妞進入「大帥府」後，找到家的感覺，受著狄奇的照顧和哄護，同時又享受到羅義對自己的傾慕，但當她以為自己找到依靠時，到最後卻化為烏有，繼續顛沛流離。（葉志明攝）

楊秀惠：有頭髮邊個想做癩痢？

艾妞一生視「男人」為工具，以「討好男人」的手段去達成目的：「佢為咗要得到呢個男人嘅愛，會對大帥哥千依百順，永遠見到都係『耶～大帥哥』，其實係想喺呢個人身上得到想要嘅嘢，呢個係表面嗰一層，」楊秀惠說。其實當時的「歌女」要討好男人，要攀附權貴，為的只是能夠在亂世中衣食無憂，渴望得到寵愛，而非盲目地接受「女性」的命運：「其實我覺得呢個角色都幾慘，有頭髮邊個想做癩痢？如果呢個人出身係好好嘅話，都唔會想做一啲要賣弄性感，好風騷嘅人。邊個唔想自己一出世就好高貴，係千金小姐？唔需要去求人，唔需要作賤自己去討好其他人，無人想咁樣做。」

隨時代的轉變，女性的地位逐漸提升，而近代，女強人亦屢見不鮮。楊秀惠絕對是其中之一個。（葉志明攝）

20歲獨闖香港娛樂圈

2003年，當時19歲的楊秀惠參加《馬來西亞華裔小姐競選》獲多項殊榮，繼而來港參加《2004年國際華裔小姐》，雖然最尾只是五強止步，但自此與無綫簽約成為旗下藝人，開展銀色旅途。秀惠成為藝人後，隨即加入劇組拍攝《赤沙印記@四葉草.2》，2015年，秀惠憑《鬼同你OT》中飾演「羅麗花」一角廣受觀迎，更憑此入選《萬千星輝頒獎典禮2015》中「最佳女配角」和「最受歡迎女角色」，雖然至今仍未獲得任何「演技」上的獎項，但自2015年起，秀惠每年均能入圍角逐「最佳女配角」，包括《大帥哥》的艾妞：「你問我係咪想追求獎項？我係想追架，不過追唔到之嘛！咁都無辦法㗎！我諗人人都想追求獎項，人人都追求做得更加好，不過獎項嚟唔嚟又係另一回事。（渴望嗎？）我諗無人唔恨呀嘛？呢個係人之常情。而得唔到獎而失望亦都好正常。」

即使艾妞未能在頒獎禮中獲得「證明」，但楊秀惠的演技大獲網民好評，尤其是在羅義死後，她面對屍體的一幕，以及她在墳前斥罵馬炭（洪永城飾）那一段。（電視畫面）

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楊秀惠不忘初衷

2013年，楊秀惠投資逾百萬開設「楊秀惠美妝店」成為老闆娘，發展至今已擴充至東南亞多個地區包括新加坡、馬來西亞等，秀惠：「公司好好，容許我兩邊都可以兼顧，令我學識分配時間。」要將生意和幕前工作雙軌並行，過程定必艱苦，慶幸秀惠樂在其中：「我十幾歲就過嚟香港做嘢，又要兼顧生意，屋企人又喺馬來西亞，好多嘢都係要自己一個人面對，如果我個人諗嘢唔化嘅話，我諗我好快會癲。我成日都提醒自己，或者喺自己唔開心嘅時候，我就會同自己講：『楊秀惠，你記唔記得當初點解你要過嚟香港？曾經話畀自己知嘅一樣嘢又記唔記得？』我到今時今日都記得，我係過嚟攞人生經驗，學識成長。當時我啱啱攞咗獎，又唔係特別多錢，即係話我乜嘢都無，即係話我冇嘢輸，即係話而家得到嘅嘢多過以前好多。咁要記住，要用一個學習嘅心態，過程入面一定會覺得好辛苦，好想放棄，但呢個全部都係成長嘅過程。」

「有時你覺得一定要係咁，但個結果不如所料，會經歷好多失望，失敗，就會睇得化。」（葉志明攝）

為「女人的依靠」而努力？

踏入出道第15年，楊秀惠的緋聞並不多，現時傳聞中的男友亦屬圈外人士。雖然秀惠是「女強人」的代表，但她其實與艾妞一樣，無論是亂世還是現代，再堅強的女性依然渴望被愛：「正常人都會想有一個幸福美滿嘅家庭嘅！我淨係可以同你講，如果有一日我同你講結婚生仔嘅話，係好正常嘅一件事，一定會發生喺我身上，不過我唔知幾時。姐姐年紀都大喇！（會給自己一個時限？）我諗人生無一樣嘢係你急就會成事嘅…….例如好多新人都好想快啲做主角呀，快啲紅咁，但係咪而家即刻俾你，你就可以把握得最好，效果就最好呢？」

服裝：TopShop 化妝：Miu Fung @ Makeup and Professional Image（葉志明攝）