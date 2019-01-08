家暴日籍女友案結果出爐　27歲蔣勁夫獲不起訴回復自由身

被譽為是「胡歌接班人」的內地27歲男星蔣勁夫，去年被爆家暴25歲的日本籍女友中浦悠花，令對方身體各處出現嚴重傷痕被診斷為「重傷」。而他事後亦在社交網站承認的確有此事，並自願向日本警方自首以「故意傷害罪」被逮捕。而經過近兩個月的調查之後近日終於有結果，東京地檢處方面決定不起訴他，消息令唔少粉絲安心，並認為中浦悠花絕對唔簡單。

蔣勁夫已經被日本檢方下達不起訴。（視覺中國）

去年11月20日中浦悠花晒出被打照，被猜測是其男友蔣勁夫所為，當大家瘋狂猜測之際蔣勁夫事後亦無預警地在個人社交網站承認家暴：「對不起悠花，我衝動的行為傷害了你和你的家人，不論甚麼原因，我都不應該動手，我為自己的行為感到羞愧。不做任何辯稱，我會為自己的行為負起責任，接受懲罰。」

事後，他的確為了自己做錯事而向日本警方自首，表示一切將配合日本警方調查。在這一段時間他配合度高態度亦良好，經過近兩個月調查之後，他亦最終得到結果收到日本檢察機關的通知做出不起訴決定，同時等待內部的程序走完，他亦不會有任何被刑事處罰的紀錄在案。難怪近日有網友在日本的機場中遇見他搭飛機返湖南，原來一早就被判不起訴。

中浦悠花在社交網站晒出被打傷痕。（網上圖片）

蔣勁夫向日本警方自首。（視覺中國）

事實上，早前有指中浦悠花絕不和解，實要告到底為自己取得一個公道。但今次經過日本調查之後，不起訴就已經證明日本檢方認為他的行為不應被追究、不需被追究或無法被追究。但網友就認為此案內情一定唔簡單，因為中浦悠花早年亦因為被前男友家暴而鬧大，到最後對方賠錢了事，同樣地前男友是外國人案情同蔣勁夫如出一轍，唔少人相信蔣勁夫一定被設陷阱了。但無論如何都好，事件已經最終有判決亦就此告一段落。