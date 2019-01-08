嚴崇天入行十年終圓出書夢　哽咽感謝鄧健泓及Aka仗義力撐

一人有一個夢想，或者香港唔係一個可以完全放手追夢嘅地方，但圓夢其實都係有心唔怕遲。前有線娛樂主播嚴崇天入行超過十年，主持方面備受肯定，但其實佢一直無忘記出書夢，終於推出首部小說作品，呢日舉行新書簽名發佈會，大批藝人好友，包括鄧健泓夫婦、Super Girls成員Aka、吳日言、黃芷晴、邵音音等親身撐場，令阿天相當感動一度哽咽。

圈中好友們一知阿天處男出書，一呼百應抽空親身撐場。

阿天表示小說其實十年前已經構思及寫咗開頭，但拖到半年前先的起心肝完成作品。佢喺台上亦有一一鳴謝好友支持，原來馮寶寶同邵音音兩位前輩，已經分別預購20及50本小說﹗鄧健泓親自為佢寫序，阿天語帶哽咽話：「之前曾經有段時間非常低落唔太想見人，Patrick知道後就同我講，屋企有煮飯呀，過嚟一齊食啦，亦不時搵傾計開解我，嗰陣真係覺得好溫暖。」

嚴崇天透露邵音音畀咗張5,000蚊支票，預購時買50本書瞓身支持，令佢相當感動。

小說封面由相識廿載嘅Aka親手繪畫，佢話同阿天係最好嘅朋友，失意時多得對方支持：「四、五年前患上玫瑰疹，我打電話畀阿天訴苦，佢仲發緊燒都即刻飛的士嚟陪我傾足成晚。」阿天笑指真係唔少朋友想將佢同Aka湊作一對：「不過佢太港女啦哈哈講笑啫，其實係同佢實在太熟好似家人，如果拍拖會有亂倫感覺，所以都係唔好啦﹗」

阿天同Aka相識20載，已經俾人問過幾十次點解唔考慮下同對方拍拖，佢地笑言已經麻木晒啦。

阿天笑言簽書會之前有努力練簽名，仲諗過搵專人幫手設計，不過最終都係練唔切用返本身簽名就算。