蕭正楠IG大曬老婆黃翠如愛心靚湯　好兄弟曹永廉搞事：小心有毒

Edwin同翠如自從公開已婚後就不時高調放閃。(資料圖片)

蕭正楠 (Edwin) 與黃翠如呢一對由拍拖到結婚都好Sweet，公開已婚後的兩人更不時於IG高調放閃曬恩愛。繼Edwin早前post了自己為老婆翠如炮製的愛心煎雞翼雙蛋飯後，呢日他就post了翠如為他炮製的愛心靚湯喇。其實Edwin早前接受訪問時曾經表示，自己心目中的美女廚神就只有翠如一個，而翠如今次亦都沒有令老公失望，終於大顯身手，煲了節瓜咸蛋肉片給老公下吓火。

阿廉叫Edwin小心有毒。(ig圖片)

Eswin post了翠如靚湯的相，並留言表示：「唔通今日係我生日？定係我做得善事多？返到屋企竟然有湯飲？#蕭太太 #節瓜咸蛋湯 #好滾動 #有一片肉」有一片肉呢個hashtag真係好搞笑。一眾粉絲同網民都紛紛留言話Edwin好幸福，又讚翠如是個好太太廚藝了得。不過兩人的老友曹永廉竟然留言話：「小心有毒！」即被網民指他是小三在搞事和呷醋。就連翠如的好友洪永城都講笑問Edwin：「會唔會有機會做得太攰，發緊惡夢呀？」

Edwin煮畀翠如嘅愛心飯。(ig圖片)

網民話阿廉係佢哋兩個嘅小三。(ig圖片)

一齊睇下呢對幸福夫妻同埋小三阿廉嘅靚相啦。