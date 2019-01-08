【成為王的男人】收視破tvN紀錄　「小今英」李世榮16年外貌不變

韓國tvN新劇《成為王的男人》昨晚（7/1）隆重首播，劇集由童星出身的呂珍久和李世榮主演，開播前已獲不少觀眾熱切關注，而且受原著電影《光海，成為王的男人》帶摰，首集收視高達5.709%，超越《百日的朗君》去年9月10日創下的月火劇收視紀錄。今次是女主角李世榮繼2012年《大王之夢》後，相隔7年再演古裝劇，不過相信香港觀眾最記得的，是她曾在《大長今》飾演今英的童年。

《成為王的男人》昨晚開播，打破《百日的郎君》創下的月火劇收視紀錄。（網上圖片）

李世榮有份參演2003年首播的經典韓劇《大長今》，當年只有11歲的她飾演第二女主角今英的童年，雖然戲份不多，其出眾的外表和演技仍成功吸引觀眾目光，讓李世榮知名度急升；16年後的今日，李世榮不但成為《成為王的男人》的女主角，還飾演世子妃柳素雲，比起16年前的宮女今英實在高貴不少。《大長今》和《成為王的男人》相差16年，不過李世榮的外貌沒有很大差別，可見她的外貌非常天然！

李世榮在《成為王的男人》飾演世子妃柳素雲。（影片截圖）

睇番16年前小今英，李世榮個樣又真係冇點變喎！（影片截圖）

《成為王的男人》改編自李炳憲擔正的電影《光海，成為王的男人》，講述朝鮮第15代君主光海君為了逃避被殺，於是找來外貌甚為相似的河善作替身，兩人交換身份生活15天。電影版2012年在韓國上映入場人次高達1,231萬人次，而且更在第49屆大鐘獎橫掃15個獎項，成為韓國街知巷聞的電影之一。《成為王的男人》如何將131分鐘的電影改編成16集的電視劇，必然成為觀眾好奇之處。

《成為王的男人》劇情將會如何發展呢？（網上圖片）

一齊睇《成為王的男人》劇照啦！