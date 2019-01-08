【使徒行者】24歲姜珮瑶出道3年踢走佘詩曼　合作對手全部係影帝

出道3年，姜珮瑶拍親都係大製作，對於唔係金城武、古天樂就係彭于晏。

《使徒行者》電影版第一集由張家輝、古天樂、吳鎮宇、佘詩曼及許紹雄領銜主演，雖然吳鎮宇於上集已經身亡，但探班活動上亦有其蹤影，反觀身為《使徙》鐵腳之一嘅佘詩曼，就因為要拍攝內地新劇而無緣參與今次演出，令女主角落喺內地演員姜珮瑶身上。

由於佘詩曼要賺人仔，所以參與唔到《使徒行者2》，姜珮瑶坐穩女主角位置。（視覺中國）

呢位畢業於北京電影學院嘅90後，曾被保送為學院嘅專業碩士研究生，並同時獲得獎學金，絕對係高材生。姜珮瑶出道雖然只係4年多，但已先後兩次有份喺馮小剛執導嘅作品演出，去年由麥浚龍執導嘅《風林火山》，演員除有梁家輝、金城武、劉青雲以及古天樂等份量級人馬之外，姜珮瑶亦在名單之內，同完一眾影帝交手之後，姜珮瑶去年其實亦有同唔少人嘅「老公」彭于晏於電影《熱帶往事》合作，而同戲仲有張艾嘉，單係以上嘅合作單位，相個已令唔少人羨慕。雖然香港觀眾對姜珮瑶可能較為陌生，但其實佢嘅經理人公司嘉映影業於內地實力雄厚，《黃金年代》、《親愛的》、《七月與安生》均有份投資，當然《使徙行者》亦係其中之一。



出道第2年，姜珮瑶於2017年已經有3戲1網劇在手，喺《英雄本色2018》中，同王大陸飾演情誼。（視覺中國）

姜珮瑶去年同樣以拍電影為主，除《風林火山》外，仲有同彭于晏嘅《熱帶往事》以及《使徙行者2》（視覺中國）