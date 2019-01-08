【收視滯後報告】《大帥哥》喜劇變悲劇　收視即回落！

收視滯後報告又再出爐！今次的日期是12月24日至12月30日，先交待由苗僑偉、黃宗澤、劉心悠和徐子珊主演的《守護神之保險調查》首週收視是24.4，收視成績尚算不錯。而一向好評如潮，首周平均收視更高達28.5點的《大帥哥》，收視竟沒有不斷攀升，反而回落至25.6，成績令人失望！

中港合拍電視劇有咁嘅成續算係咁！（劇照）

張衛健主演的《大帥哥》播出以來，話題不斷，在內地網站優酷的點撃率（截至3日）更已經突過5億，除了張衛健人氣再次急升外，劇集亦帶挈不少演員有更多工作機會。但為何這部劇偏偏在香港收視反而會回落呢？當中一個重大的原因，相信就是香港人的出遊熱潮！入境處公布，聖誕節及元旦兩個節慶假期期間（12月21日至26日，及12月29日至明年1月3日）平均每日出境人數約51萬人，出境人數多，自己減少香港人安坐家中煲劇的人數，這就是直接影響收視率的主因。

唔知下期收視會唔會升返呢？（劇照）

除此之外，另一個因素亦同劇集本身有關。原本《大帥哥》節奏簡單易明，相當迎合觀眾對喜劇的口味，但到尾段劇情急轉，除了天嬌（譚凱琪飾）日本間碟身份曝光，更有風使盡𢃇欺負艾妞（楊秀惠飾），令觀眾十分討厭外。劇集亦開始慢慢由喜劇變成悲劇，接二連三發生死亡事件，而洪永城飾演的馬炭亦開始魔化，他不但殺死天嬌，更殘忍槍殺兄弟羅義（徐榮飾）令觀眾看得火燒心，聲言罷睇泄憤。原本一部輕輕鬆鬆的喜劇，淪為悲劇，未知下期會否再受影響！

洪永城演奸角真係睇到人好肉緊。（劇照）

由李家鼎與譚玉瑛拍檔主持《阿爺廚房》平均收視20.5，成續不俗！出名刀功了得的鼎爺為節目走訪順德、番禺、新會和潮州搜尋珍貴食材，亦為節目添了不少新鮮感！而以青春懸疑劇為賣點的《救妻同學會》，雖然有胡鴻鈞、劉佩玥及朱智賢幾位人氣高的演員，為劇集帶來很高討論度，但觀眾評價卻麻麻，收視更創低峰，只得12.2，成續強差人意！

阿爺第3輯，收視一樣得！（電視截圖）