【後生仔傾吓偈】麥明詩重提舊愛即眼濕濕：諗起都唔開心

麥明詩雖然好努力用笑去掩飾，但場面可其尷尬。

馮盈盈同麥明詩近年因一齊主持節目《後生仔傾吓偈》而成為好友，前者不時喺節目講甜嘢，而後者就主力談情，最新一集以「香港人好鍾意返工？」為題作為討論，講到咩情況最唔應該返工時，6號同FYY都一致認為係「失戀」，雖然麥明詩認為係「情人節」，但對兩位拍檔嘅意見都深表認同。「做藝人呢樣先係最慘，失戀仲要返去拍劇，你又唔會同人講，你又唔想比人見到唔開心，唯有死撐，係好唔開心，但又要做啲好hyper嘅嘢，啲人叫我完全係無反應。」

回帶分手過程，麥明詩話諗起都唔開心。

麥明詩之後更不自覺回帶，提到與前度大吵大場之後，繼續開工。「當晚我係為港姐綵排，我御任。我記得係趁唔使綵排時，去咗停車場講電話，當時仲有一班港男見到，佢哋知我唔想被人發現喊，所以全部都扮見唔到。」麥明詩指當時已被記者用長鏡拍下喊樣，並待她工作結束後，跟蹤她到前度寓所。「我諗住去佢屋企留下傾，一落車就有人拎住相機係咁影……我諗起都唔開心。」雖然整個對話內容都未有開名，但麥明詩口中嘅「佢」咪就係林作囉。

麥明詩講完前度之後，為咗顯得自己感情多采多姿，所以講咗句「我戥馮盈盈慘，得嗰一個。」

麥明詩全程都係笑住咁「回帶」，但就愈講愈出事，FYY見勢色唔對，亦加以安慰，表示「會有新仔」，當聽到聽到6號「反正你之後都新咗幾次」時，麥明詩笑中帶淚咁話「咁又係，依家直情好開心。」十分感觸。見到麥明詩喊咁口，FYY都忍唔住話「佢話好多仔嗰下真係好唏噓……」分手兩年多，麥明詩提起林作時如此傷感，到底係被情傷得太深，定未忘情呢？

