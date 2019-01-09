古巨基胡定欣《愛與誠》MV後　相隔14年後再續情緣　

古巨基4月將會再登紅館舉行演唱會，呢排動作多多開始宣傳活動，除咗搵嚟老友古天樂視像通話賣下廣告之外，呢日亦提出新歌《亂世情侶》MV，而女主角就搵來視后胡定欣。想當年定欣正正係基仔經典金曲《愛與誠》嘅MV女主角，相隔14年再合作又有咩新體驗？

14年前基仔同定欣拍攝《愛與誠》MV。（網上圖片）

14年後再度合作，兩個人好似食咗防腐劑一樣，外貌真係無咩改變。

講起往事，佢哋兩個都互笠高帽，大讚對方完全冇變過，基仔同胡定欣講：「好特別呀個感覺，我哋頭先傾偈，都話眨吓眼就過咗咁多年。佢拍劇時間好忙，好耐冇做MV女主角，所以我喺度要特別多謝佢。」除咗唱同演，今次MV亦由基仔親自執導，定欣話：「基仔解說MV故事時解釋得好詳盡，今朝喺車上面聽佢講時，我已經好有畫面、好感動。」基仔亦不忘大讚胡定欣演技一流，「定欣當年幫我拍完《愛與誠》後，一直努力拍劇甚至兩奪視后，絕對係好戲之人！有好多場戲定欣都係一take過，而且有幾個位我都睇到眼紅紅。」

今次拍攝MV，係胡定欣「出山」之作，「我舊年五月做完舞台劇之後，就冇做過戲啦！所以今日係我第一日返工哈哈。都覺得係時候pick up番。」

MV講述一對情侶大家為咗儲錢計劃結婚，各自忙碌工作令感情生活麻煩，女方返office經常OT、男方就係倉務員返通宵班，睇落好似一齊計劃將來，但係其實忘記咗身邊嘅人。最後有所領悟的基仔跑去胡定欣公司搵佢，一個touching嘅結局。基仔話：「為咗計劃將來，但忘記咗而家，忘記咗兩個走埋一齊嘅最初意義，所以呢隻歌加埋呢個故事，係一個愛情上幾大嘅感觸嘅故仔。」胡定欣亦有感而發，「唔單止係返office工有咁嘅情況，其實我哋做呢行都係，冇日冇夜，好多好重要嘅moments或者好似首歌講嘅人與人之間最緊要嗰樣感情、過程中緊扣嘅感覺缺乏咗。」