薛凱琪開拓品牌升格做薛董：未來希望傾下大茶飯﹗

唔少藝人都有副業，飲食、首飾、服裝樣樣都有，最近薛凱琪積極開拓自己服裝品牌，升格做薛董：「咁做藝人都好鍾意衫，比較留意潮流，可以將自己興趣變成生意，個感覺都幾幸福。」阿Fi近日仲獲邀出任成都「新經濟城市品牌代言人」，佢就話：「其實今次代言其中一個理念，都係鼓勵年青人喺創業方面勇敢作出新嘗試，去追尋自己的夢想，未來有機會都想同當地年青人交流心得，傾下大茶飯！」

阿FI最近升格做服裝品牌老闆，瞓身搞生意做埋MODEL拍攝宣傳照。（薛凱琪IG）

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大會指Fiona在歌、影、視三棲發展，與成都的城市發展信念非常一致，所以邀請佢做呢個「城市」代言人。阿Fi坦言今次責任重大壓力唔細呀：「以前做過好多品牌代言，都係實體Product比較多，今次做城市代言人就比教虛無，可能佢地睇中我係演員同歌手之外，仲做過做美指、導演，相對上比較多元化，所以我都要做好自己，如果唔係就失禮成個城市。」

代言人阿FI就做得多，但代言整個城市都係第一次，搞到佢都話有啲壓力呀。

成都當地亦支持薛凱琪的生意大計，希望將文化、創意慈善和城市新經濟體融合：「搵唔搵到大錢就後話，我成日覺得藝術係城市發展好重要嘅原素，因為藝術除了可以影響其他人，同時都代表著無限創意同可能性，所以未來我可能喺成都放多少少時間，做好我呢個代言人。」