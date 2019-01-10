【開心速遞】池美麗終於變飯腳妹　為忘秦博思搵毒男呃錢呃感情

今集劇情講I.T毒男墮入飯腳妹騙局。

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》向來都緊貼住時事和潮流，深受一眾劇迷同網民的喜愛，更有不少藝人憑住當中的角色成功跑出，就連配角亦都有發揮的機會。劇中的池美麗 (鍾凱琪飾) 一角，就因為被網民發現激似去年「飯托事件」中的女主角Karen，而一度成為熱話，且紛紛留言要求該劇的編劇開拍一集有關「飯腳妹」的劇情讓池美麗重演。原來TVB真是會聽取民意的，昨晚播出的一集就讓池美麗神還原了飯托Karen的騙案，令網民大呼：「集氣成功！」

呢位係飯托事件中嘅女主角Karen。(資料圖片)

池美麗單戀秦博思。

昨晚那集的內容講池美麗為了忘記她單戀的秦博思 (馬貫東飾)，兼受到好友Anita (梁茵飾) 的教唆之下成為了「飯腳妹」。她在網上透過交友app尋找男性獵物，以照騙的手法約對方出來約會吃飯，再帶對方到已串通了的餐廳，以極不合理的高昂價錢食飯，並逼迫對方埋單藉此賺取佣金，呃盡一班毒男，就連接龍集團的I.T毒男都中招。網民睇完即在網上開post討論，話池美麗確是演得好似Karen，又話呢集好好笑。

池美麗以照騙嘅手法嚟呃人錢。

佢做飯腳妹「尾」毒男埋單。

其實去年被網民「推舉」扮演Karen的鍾凱琪，都有過不少食飯唔使自己畀錢的經驗，不過當然不是做飯腳妹啦，她曾在IG貼了一張自己的日系濃妝look靚相留言表示：「做乜無啦啦各位玩到咁大？要飯托我？好吧，其實我都有試過好多次食飯唔使畀錢嘅經驗嘅，但我真係冇特登叫人請㗎，通常在日本同人傾熟咗，人哋唔知點解會主動幫你買埋單。」又指自己無p圖只有調色，深明角度的重要性，自言是自拍高手。

Anita教唆池美麗做飯腳。

鍾凱琪自言係自拍高手，唔需要p圖。(ig圖片)

大家一齊重溫返呢集嘅精彩鏡頭啦。