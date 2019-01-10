【李屍朝鮮．專訪】導演睇中朱智勛有原因　出道都係靠呢樣贏角色

Netflix原創古裝劇《李屍朝鮮》（Kingdom）由朱智勛、柳承龍、裴斗娜主演，該劇更是由《解碼追兇》（Signal）編劇金銀姬、《活埋35夜》導演金成勳合力打造，創造出一個嶄新的朝鮮殭屍題材。或許觀眾會說《李屍朝鮮》和早前上映的電影，由玄彬、張東健、李善彬主演的《屍殺帝國》較為相似，朱智勛和玄彬同為皇子，為消滅宮中的「瘟疫」而展開調查兼救國，不過在此劇中女主演裴斗娜卻是飾演一名醫女，對比起李善彬所演的平民百姓則大相徑庭。

雖說柳承龍在《李屍朝鮮》中飾演奸角，但他表示自己只是用錯了方法來幫助國家。

早前《香港01》受邀前往韓國到現場實地採訪，劇中主演更有抽時間做訪問，當中朱智勛、柳承龍兩人一組，裴斗娜則另外自己接受訪問。因為當日仍在拍攝當中，3人均是以劇中造型現身，而當問到柳承龍看起來今次特別像奸角時，他解釋：「雖然我看起來是個奸角，但也只是存心想幫助國家，只是用錯了方法以及堅持錯了信念。」

相比起衣着，朱智勛覺得說話的語氣和方式更有難度。

被古文對白考起

問到有好一段時間沒穿起古裝的朱智勛，在拍攝此劇時有何不便，他：「每次出演古劇都會有點苦惱，不同的劇皆有不同的特色，如：皇族跟平民百姓都不一，當想表演出不同的發音和說話方式時，又會考慮到觀眾對古裝都會有一定的固有認知，因此會有一定的難度。」

而在接受訪問之前，金成勳稱讚朱智勛的眼睛非常有魅力，包含了悲傷和痛苦，所以覺得今次這個角色非他莫屬，當問及朱智勛有何看法時，坐在一旁的柳承龍即時超近距離望向朱智勛的眼睛，引得在場傳媒即時大笑。後來朱智勛：「要是只說外表的話，我只有一邊眼是雙眼皮，在我初出道時也算不上很有實力，只是因為看到我覺得很合心意，就因此試鏡成功，那時的導演跟我說『你的實力就由我來成就吧！』到現在我也不太清楚，不過導演這樣說的話，我也只能感謝他啊！」

朱智勛自言：「在我很難只去選一個我很想合作的人，始終跟我合作的前輩都是很棒的人，而且我覺得韓國演員真的是很出色的演藝人士，很想跟他們成為同一類人，參與戲劇中不同的部份。」

用生命換生命？

自《屍殺列車》推出後再次掀起一陣喪屍潮，而且在金銀姬編劇的筆下都會寫下不少社會問題，問到今次《李屍朝鮮》又講述那一方面的社會議題時，朱智勛：「在實際的情節上，當發生不好的事或受到攻擊時，在傳統角度來看，我的階級比他們高，所以他們為我犧牲來保護我是很理所當然的事，但在我的角色中，會苦惱『究竟他們為我而犧牲是不是對的事。』但比較有趣的是，我反而會站在趙學洙（柳承龍飾）的立場上，在現時的世代或許會理解他的做法，我們都是不停在理解對方的想法之下，一起攜手走向更好的前景，但現時在這劇中一方的想法或權力已經坐大，其實就算是那一方也好，只有一方坐大都會形成副作用，所以我在看劇本時，一定要用很大的努力和思考去做好這個角色，以及時常要跟他們保持交流。」