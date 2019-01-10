Rihanna推出情人節內衣　親身示範大展性感身材

美國天后Rihanna近年事業版圖跨足到時尚界，撈得風生水起，絕對算得上是全能流行天后。除了客串電影之外，她的副業也經營得有聲有色，她創立的品牌Fenty包括服裝、化妝品、內衣，全球女性為之瘋狂。不止創造話題，銷售額都非常可觀。

Rihanna推出的化妝系列備受追捧，她也會自己上陣拍攝宣傳照。（IG圖片）

最近Rihanna推出情人節系列內衣，她更親身示範，穿上自家品牌內衣大擺Pose，以粉紅色胸圍與內褲上陣的她，頭上戴住心形頭飾，性感指數爆燈！內衣不只是在利用女性身體，而是在慶祝它，這就是Savage x的全部內容。Rihanna的內衣系列於去年首次推出，旨在包容各種尺寸和膚色以適應所有客戶，一推出就大受女士歡迎。

Rihanna今次推出的情人節系列內衣貼合主題，以粉紅色和紅色為主。（IG圖片）

對於推出的內衣系列，Rihanna就認為內衣不應只是關於女性的身體，而是應該歌頌它，這就是品牌在做的事情。

非常性感！（IG圖片）

Rihanna每次出席活動的造型都非常前衛出位，無論是紅地氈造型、時尚雜誌封面還是私服搭配，她對自己的穿着打扮都有一套心得。今次推出情人節系列內衣，相信又會掀起熱賣風潮！