徐若瑄激罕於社交平台動怒　黑底白字post：天會收你這壞人

43歲的徐若瑄（Vivian）出道近30年，圈中人緣一直不錯，上個月剛剛完成新戲《人面魚：紅衣小女孩外傳》宣傳的她，近排放了幾個禮拜長假陪伴家人，還不時在社交平台分享同兒子的生活點滴，十分有愛。

不過，向來脾氣好的Vivian日前罕有動怒，她在IG同Facebook以黑底白字寫道：「我這輩子從沒有害過人，為什麼你要在暗地裡害我…我根本與可怕又可惡（的）你不熟！若這世界上真有神，天一定會收拾你這個壞心人！你等著」，言語間充滿憤怒。

Vivian圈中人緣向來不錯，口碑也很好，之前新戲上映還獲一眾好友拍片支持。但日前罕有動怒，想必已是忍無可忍。（IG圖片）

Vivian的這一舉動也令不少粉絲擔憂，紛紛留言關心她，「不知道發生了什麼事，但Vivian鋼鐵媽咪加油」、「發生什麼事呀？很少看vivian發這種文，一定是很嚴重的事情」、「沒關係，壞心人，老天自有安排，等著吧」等等，齊齊為Vivian打氣。

網友們見到Vivain的貼文都紛紛留言為她打氣。（Facebook截圖）

據台灣媒體報道，Vivian透過經理人回應，她表示媽媽時常教導她們要以德服人，相信這個人也得知她已經知道他的行為，希望他不要再濫用權力造謠生事，否則絕不姑息。