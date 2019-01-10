渡邊直美參演「雙11」　對內地製作嘆為觀止：嚇死人嘅資金實力

日本藝人渡邊直美去年獲邀到內地出席「天貓雙11狂歡夜」，與秦嵐、吳謹言、羅志祥、李玟等人同台演出。渡邊直美早前在日本電視台綜藝節目《閒聊007》提及今次中國行，她形容「天貓雙11狂歡夜」是中國版《紅白歌唱大賽》，而且製作相當龐大，嚇到渡邊直美目瞪口呆！

渡邊直美去年參演「雙11」晚會，是首位日本藝人參與今次盛事。（影片截圖）

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今次不是渡邊直美第一次到內地演出，早在2010年，渡邊直美就曾在上海世博模仿國際巨星Beyoncé，不過她形容當時「如不小心按到靜音一樣冷場」，估計是當時內地民眾較少收看模仿節目有關。事隔八年，渡邊直美再次在內地上演Beyoncé模仿騷，幸好今次觀眾反應非常熱烈，她更因為在台上扮鬼臉，一度登上微博熱搜，因而得出「在中國扮鬼臉的話，接受程度非常高」的結論，令在場主持捧腹大笑！

渡邊直美指八年前模仿Beyoncé時，台下觀眾表情就係咁啦！（影片截圖）

渡邊直美又形容，中國觀眾最愛扮鬼臉，她就因為趣怪表情登上微博搜尋榜。（影片截圖）

對不少海外藝人而言，內地娛樂製作無疑是財雄勢大，而渡邊直美之所以形容今次「狂歡夜」是中國《紅白》，皆因節目由浙江衛視和東方衛視直播，約有三億觀眾收看。渡邊直美又大爆「狂歡夜」製作團隊非常專業，不斷向渡邊直美提出表演概念，例如渡邊直美從天而降出場正是由製作組提出，他們還向渡邊直美表明「不用擔心伴舞，會在中國和新西蘭聘請伴舞」，而且後台工作人員都是用英語交流，令渡邊直美感受到世界級製作水準。原意只帶五個伴舞去內地表演，用平實方式出場的渡邊直美更直言：「真係嚇死人嘅資金實力！」可見今次表演令她嘆為觀止。

對於「雙11」的製作，渡邊直美直言感受到「嚇死人的資金實力」，有無咁誇張呀？（影片截圖）

既然提到錢，就不得不提酬勞問題。有主持問到渡邊直美酬勞是否可觀時，她就大爆：「我有打聽過（酬勞）中國藝人酬勞，他們的出場費非常貴，相比之下，日本藝人的酬勞非常便宜！」根據網上流傳2017年「狂歡夜」的藝人酬勞，估計莫文蔚、吳秀波、郎朗等人酬勞達160萬人民幣，吳亦凡和李宇春則有200萬人民幣，而章子怡和范冰冰更高達500萬人民幣。雖然去年內地娛樂圈受范冰冰「陰陽合同」逃稅事件影響，國家廣播電視總局推出「限薪令」，限制藝人收取天價酬勞，不過相信演出費用仍相當高昂。渡邊直美又補充，當局曾言明邀請好不是因為酬勞較低，而是看中她的知名度和工作能力。

渡邊直美笑言：「比起中國藝人，日本藝人真的很便宜！」不過當晚渡邊直美演出費也很可觀吧！（影片截圖）

睇下渡邊直美喺節目講乜啦！