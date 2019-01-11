陳妍希挑戰朱茵經典角色紫霞仙子　網民：上次演小龍女筆帳還沒算

Michelle之前演沈佳宜被讚清麗脫俗。(網上圖片)

台灣女星陳妍希 (Michelle) 多年前憑住電影《那些年我們一起追過的女孩》中飾演沈佳宜一角人氣爆升，其清純脫俗的氣質令她火速成為宅男女神。可是她於2014年主演內地劇《神鵰俠侶》飾演小龍女一角，卻被網民嫌棄，嘲笑有babyfat面圓圓的她是「小籠包」，與小龍女予人的仙氣形象相距甚遠，可以說是劣評如潮。

最近，Michelle又再次挑戰經典古裝角色，會於內地舞台劇《大話西遊之大聖娶親》飾演紫霞仙子，即惹來網民的討論。這個角色以當年朱茵在周星馳電影《西遊記大結局之仙履奇緣》中所飾演的最為美麗動人，靚得令人難以忘懷。

佢演嘅小龍女被網民笑係小籠包。(網上圖片)

朱茵飾演嘅紫霞仙子驚為天人。(網上圖片)

Michelle的工作室日前於微博post了多張她綵排時的相片，而Michelle在該舞台劇中將會一人分飾三角，除了紫霞仙子，還會扮演青霞以及豬八戒，她也有留言說：「舞台劇新人，請多多指教。」雖然仍未有公開Michelle在劇中的造型，但基於她曾經的「小籠包」look，已經有不少網友在擔心她飾演紫霞仙子的效果。有網民甚至直言好驚今她這次又要毀滅經典，更有友激動地表示：「上次演小龍女那筆帳還沒算呢」。

Michelle積極為舞台劇排練。(微博圖片)

一齊睇下Michelle啲靚相，同埋重溫下朱茵版紫霞仙子個靚樣。