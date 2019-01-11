【多圖】新一代最索女主播現身開電視！　林善懿隨時被TVB挖角？

女主播從來都是網民的焦點所在，試問如果你正在看新聞報道，一個漂亮而又咬字清楚的女主播相信會加上不少分數。講起女主播，相信大家對TVB的會較為熟悉，始終大台嘛，朝早、晚間新聞報道日日睇，自然印象深刻。不過，其實另一些免費頻道也有一些女主播是相當漂亮的，今次想講的是77合香港開電視的女主播－林善懿。

大家有冇留意開電視嘅新聞報道呢？（網上圖片）

林善懿最近開始映入網民的眼簾，她被網民封為「學生妹主播」，事關她的樣子真的很童顏。翻查林善懿的資料，其實她在前年畢業，歲數大約只是20開頭，樣子青澀絕對正常。根據她的相片，她畢業於浸大，曾經到香港電台實習，直到上年加入奇妙電視中文台（即現在的香港開電視）。能夠吸引網民眼睛的，除了樣子夠年輕，笑容清甜之外，典型的主播穿著也是看點之一，所以除了「學生妹主播」，網民更指她是新一代最索女主播，相信TVB很快會出手招攬。

佢睇落真係好細個。（網上圖片）

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鏡頭前是一名主播，鏡頭後的林善懿絕對是一名青春無敵的少女，看相便知道了！

平時生活應該都相當貪玩！（Instagram圖片）

呢張相好chok，同主播look差好遠。（Instagram圖片）