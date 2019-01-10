【你家是我的事2】北川景子再演地產經紀　首播收視12.7%勝上輯

日本人氣女星北川景子三年前嫁給日本前首相之孫DAIGO之後，聲勢更勝單身時期，不但交出了自身的戲劇代表作《你家是我的事》，今年還風光接演其續集《你家是我的事2》。該劇於1月9日在日本播出第一集後，隨即開出12.7%的收視佳績，小勝第一部首集的平均收視，暫時穩坐本季收視冠軍寶座。

北川景子繼續在續集中飾演最強地產經紀。（《你家是我的事2》劇照）

在《你家是我的事2》第一集中，飾演最強地產經紀的北川景子，與同為經紀的劇中丈夫仲村亨強勢回歸先前任職的新宿營業所，工作上依舊火力全開，使出各種令人O晒嘴的奇招賣樓，甚至將人氣諧星井本絢子飾演的前屬下「白洲美加」拉埋落水，兩人一唱一和做埋YouTuber，還誘使對方吃下特製的蟲蟲大餐。而大家最好奇的劇中婚姻生活，北川景子也是一派女王作風，居然日光日白對住老公大叫：「即刻閂埋晒啲窗簾，同我上床！GO！」誇張的求歡行徑讓日本觀眾笑到反肚，直說：「點只『房仲女王』，根本係『房事女王』！」

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現實生活中，北川景子其實也被老公DAIGO錫到燶。身為老婆頭號Fans，每逢北川景子有新作品問世，DAIGO都會超積極地在各式節目中或是個人SNS上幫手大肆宣傳，還會號召親友一同捧場，今次當然唔例外。《你家是我的事2》第一集開播當日，DAIGO就在個人Twitter上發文：「請大家一定要收看！快到電視機前面，GO！我也會跟JILL（北川景子愛貓）一起欣賞的！」文章最後還打趣寫「我沒有參與演出」，引來網友一陣羨慕，紛紛大讚DAIGO是不折不扣的好老公，堪稱老婆最佳宣傳大使。

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