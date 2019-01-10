【一個因去跳舞】黃智雯遠赴韓國做練習生：見到自己軟弱一面

黃智雯（Mandy）今日（10日）出席將於稍後播出的《一個因去跳舞》記者會，為節目宣傳。Mandy更邀請好姊妹趙希洛（Candice）與她一同表演曾合作跳過的舞蹈。節目中，Mandy需要體驗女團生活，她稱其實也遇到不少困難，Mandy說：「我喺香港都無乜準備，只係預備左幾隻kpop嘅舞，去到係要做面試，要即刻跳一隻舞，同做一段戲，都幾耐無試過呢種即興嘅表演。」

黃智雯（Mandy）今日（10日）出席將於稍後播出的《一個因去跳舞》記者會。（陳順禎攝）

聽上去也有不少難度，而預告片段中，也看到Mandy落淚的一幕，她解釋：「其實係見到自己軟弱嘅一面，因為體力唔夠，又唔夠休息，都好大壓力，所以到最後真係做到排好嗰一隻舞，反而係因為開心而喊。」

Mandy於韓國做練習生，她透露做練習生前也要面試才能去做。（陳順禎攝）

Mandy在韓國跟練習生一起生活了一段時間，每天七點起床坐校巴去上課，上三至四課，非常辛苦。練習生們的年紀也相當輕，Mandy接觸到年紀最小的一位是十三歲，她笑稱自己比她大足足一點多倍，但她說溝通上也沒有問題，也能打成一片。被問到有沒有喜歡的女團，Mandy坦言是因為節目需要才多聽了kpop，自己最常聽的是Blackpink和Twice。