Ben Sir望能擔正做男主角 新戲剖析香港教育問題

歐陽偉豪 (Ben Sir) 今天 (10日) 出席環保活動啟動禮﹐以行動支持環保。Ben Sir表示平日也會做好分類回收的功夫﹐把膠樽和玻璃樽等垃圾分類回收﹐並盡量少用膠袋。

Ben Sir出席今天 (10日) 的環保活動啟動禮。(賴家杰攝)

Ben Sir近年由大學教授正式轉為全職藝人﹐被問到已踏入娛樂圈一段時間的感受﹐他說︰「好高興啱啱過去呢年試左好多嘢﹐有做音樂劇﹐同埋一啲電影客串﹐都好好玩﹐啱啱客串左《死因無可疑》﹐最開心係出席啲商業機構或者學校既分享活動。」

Ben Sir表示正式轉為全職藝人後﹐作出了不少新嘗試。(賴家杰攝)

而講到最想做的事﹐Ben Sir就說近來正積極籌備與楊秉基導演合作拍一套關於香港教育的電影﹐並希望能首次擔正做電影男主角﹐現階段正與楊導演研究劇本當中。他亦望藉此電影能突出香港教育制度的問題。至於其他角色選角方面﹐Ben Sir則稱現階段還未考慮。他說︰「覺得有呢個需要﹐自己係教育界做左廿幾三十年﹐希望做呢件事﹐負返啲責任。」他也想向楊導演請教﹐加強自己的演技。同時間﹐他也坦言正在與TVB接洽主持一些關於語言的節目﹐看來Ben Sir在發展個人事業之餘﹐也想能用自己在教育界工作多年的經驗為社會作出貢獻﹐非常有心。