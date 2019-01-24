【SKY Castle．評論】蔗渣價錢燒鵝味道　只差半步即成年度神劇

近日韓國最Hit韓劇必定是JTBC《SKY Castle》（港劇名：天空城堡），皆因目前《SKY Castle》全國收視率高達22.316%（韓國收視統計機構AGB），超越2016年韓劇《鬼怪》最高收視20.509%，成為韓國史上最高收視的有線電視劇。《SKY Castle》原定於25、26日播出大結局，惟JTBC將於25日轉播亞洲盃韓國對卡塔爾賽事，所以《SKY Castle》大結局將順延至2月2日播出，引發《SKY Castle》劇迷不滿，韓國足協因此要透過Instagram向劇迷公開道歉，可見《SKY Castle》影響力甚為巨大。

《SKY Castle》已成為韓國收費電視最高收視劇集。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

製作成本僅為《陽光先生》六份之一

雖然《SKY Castle》製作成本僅70億韓圜（約4,870萬港元），遠遠不及2018年最高成本的tvN韓劇《陽光先生》（製作成本430億韓圜，約2.99億港元），不過《SKY Castle》之所以成功「用蔗渣價錢，造出燒鵝味道」，記者認為成就這部神劇主要有三大因素：

1. 實力派演員坐鎮 收視倍升

《SKY Castle》演員廉晶雅、李泰蘭（飾演韓瑞珍，舊稱郭美香）、尹世雅（飾演盧勝惠）、李泰蘭（飾演李秀林）、吳娜拉（飾演陳珍熙）、金瑞亨（飾演金珠英）等人都是實力派演員，特別是廉晶雅兩奪百想演技大獎影后。《SKY Castle》或許沒有明星參演而欠缺話題，故首集收視僅得1.727%。《SKY Castle》第二集收視跳升至4.373%，比第一集狂升2.646%，全因首集《SKY Castle》演員已經毫無保留展現精湛演技，當晚高潮在於第一集尾聲，客串演出的金正蘭（飾演李明珠）難以承受被兒子離棄之痛，最終在雪地吞槍自殺身亡的一幕。金正蘭自殺前絕望的眼神，讓觀眾深受衝擊。

廉晶雅是兩屆百想影后，演技毋庸置疑。（網上圖片）

除此之外，《SKY Castle》有多場令人難以忘懷的場面，例如廉晶雅向金瑞亨跪地求饒，希望對方重新接納大女兒藝瑞、尹世雅得悉女兒假冒哈佛大學之學生後，為免嚴厲的丈夫狠狠懲罰女兒，於是放下身段向丈夫怒吼、廉晶雅與丈夫的私生女對質等等。《SKY Castle》的劇本固然出色，但沒有演員精彩的演繹，又哪能令觀眾看到超卓的故事呢？

廉晶雅向金瑞亨下跪一幕，相信大家也記憶猶新。（影片截圖）

2. 社會題材與「狗血劇」完美融合

韓劇其中兩個常見題材分別是社會題材和家庭糾紛，兩種題材各有捧場客，社會題材吸引二、三十歲觀眾收看，而家庭主婦或四十歲以上觀眾就較喜歡看俗稱「狗血劇」劇的家庭糾紛劇。兩個看似毫無關連的題材，《SKY Castle》成功將兩者合而為一。

《SKY Castle》將神秘職業高考協調員放上熒幕。（網上圖片）

而去到劇情後半段，《SKY Castle》開始進入家庭糾紛情節：廉晶雅發現丈夫的私生女竟是女兒的同學金寶拉（飾演金慧娜），廉晶雅開始和金寶拉展開角力，不過《SKY Castle》並非單純描寫元配與私生女之間的角力，還在當中加入懸疑元素，就是金寶拉墮樓身亡，雖然暗戀金寶拉的姜澯熙（飾演黃宇宙）被指是疑犯，但劇迷推測金寶拉死因，懷疑是想揭發金瑞亨洩露試題，因而被人殺害。在家庭糾紛劇情增添懸疑和社會成分，令「狗血」劇情昇華不少，也成功吸納愛看社會題材和「狗血劇」的觀眾，《SKY Castle》才能取得巨大成功。

金寶拉飾演的金慧娜是《SKY Castle》進入「狗血」和懸疑劇情的主線。（網上圖片）

《SKY Castle》五個主角個性鮮明，觀眾對她們印象毫不含糊。（網上圖片）

3. 群戲處理出色

不少韓劇着重男女主角的故事線，身邊的配角只是作輕描淡寫，劇迷因而只對男女主角的人物背景、個性、經歷等留下深刻印象，對配角只留下片面的印象。《SKY Castle》主線是廉晶雅（飾演韓瑞珍，舊稱郭美香）一家人的故事，不過導演和編劇也花了很多心思勾畫其他角色李泰蘭（飾演李秀林）、尹世雅（飾演盧勝惠）和吳娜拉（飾演陳珍熙）家庭的故事，讓大家記得李泰蘭沒有刻意訓練也教出天才兒子，柔弱的尹世雅為了維護子女，向強勢的丈夫怒吼，還有吳娜拉望子成龍卻力有不逮。《SKY Castle》精彩之處，在於每個角色皆相當立體，又沒有搶去主角的光芒，《SKY Castle》因此成功創造出色的群戲。

與其他韓劇只集中描寫主角相比，《SKY Castle》每個角色都可以成為主角。（網上圖片）

金正蘭出場時間甚短，仍為觀眾留下深刻印象。（網上圖片）

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或成《謎霧殺機》翻版 邊拍邊播致爛尾？

《SKY Castle》走向尾聲，若導演和編劇能為劇集畫上合理又出眾的句號，相信必定成為韓劇史上一部傑出「神劇」。不過，鑑於韓劇大部分採用「邊拍邊播」形式拍攝，編劇也是在拍攝期間趕交劇本，所以不少韓劇都會出現虎頭蛇尾、邏輯紊亂的情況，最明顯的例子是金南珠和池珍熙主演的2018年JTBC劇集《Misty》（港譯《謎霧殺機》），在開播初段《Misty》劇情節奏緊湊，相隔6年再演電視劇的金南珠成功演活剛強的女主播高蕙蘭一角，被網友封為「年度劇集」，可惜到後半段《Misty》浮現犯駁位，到結局更被批評「爛尾」，準神劇因此被推下神壇。因此，《SKY Castle》劇組若想將作品推上神壇，請務必為《SKY Castle》劃上圓滿句號，無論是大團圓結局，還是悲劇收場，相信觀眾都只有一個願望：不要爛尾。

《Misty》若不是虎頭蛇尾，相信已經成為「神劇」。（網上圖片）

《Sky Castle》最終能成為神劇嗎？（網上圖片）

一齊欣賞《SKY Castle》劇照啦！