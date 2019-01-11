Highlight龍俊亨深夜開直播　憔悴哭訴：沒吃藥根本睡不着

韓國人氣男團Highlight的成員龍俊亨，因擅長音樂創作，又被Light（Highlight粉絲）稱為音樂才子。即將在下月1至2日，舉行個人見面會《LIVE 2019 [GOODBYE 20'S]》的他，今天凌晨在個人Instagram開直播， 哭訴自己患有心病以及失眠，令粉絲非常擔心。

11日凌晨2時左右，龍俊亨突然在個人Instagram上開直播，以非常憔悴的素顏露面。直播中可見他臉部微微發紅，似乎帶有些少醉意。龍俊亨在直播中講到：「今天發生了不好的事情，雖然不是需要擔心的事，可是我的心好像生病了，所以感覺十分不好。」他更重複說「好痛，好痛」，情況令粉絲非常擔心。不少粉絲見到龍俊亨憔悴哭訴，都非常害怕。

龍俊亨深夜開直播，憔悴哭訴自己有心病。（網上圖片）

龍俊亨更講到自己已經連續三天，要到早上6、7時才成功入睡，如果沒有藥物的幫助下，根本沒可能睡着。Light見到龍俊亨情況不佳，即使是深夜也一直留言安慰。一輪訴苦後，他的情緒逐漸平復下來，而意識到已經嚇倒粉絲的龍俊亨也急忙道歉，面帶笑容請粉絲不要擔心。講到情緒問題，不少粉絲都聯想起2017年因抑鬱症而輕生的SHINee鐘鉉，擔心偶像遇上無法輕易解決的問題。因此Light都急忙走到龍俊亨Instagram留言，嘗試正面鼓勵偶像。

龍俊亨情況令粉絲擔心，Light表示希望偶像能夠得以發洩。（網上圖片）