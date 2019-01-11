Girl's Day素珍宣布離開所屬公司　DreamT娛樂：組合不會解散

韓國女團Girl’s Day成員素珍、Yura、珉雅和惠利的合約今年到期，所屬公司DreamT娛樂今日（11日）宣布隊長素珍將不會續約，其他成員的合約問仍在討論中，但DreamT娛樂強調Girl’s Day不會解散，現時亦正摸索日後Girl’s Day的活動形式。

Girl's Day已有兩年時間未有推出新作。（視覺中國）

素珍決定與DreamT娛樂結束九年賓主關係。（視覺中國）

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Girl’s Day全體成員在2017年，亦即是組合出道七周年之際與DreamT娛樂續約兩年，並於同年推出專輯《Everyone V》，主打歌《I’ll Be Yours》勇奪兩個音樂節目冠軍，可見當時Girl’s Day人氣仍然強勁。然而，Girl’s Day之後就未有推出任何新作品，四位成員素珍、Yura、珉雅和惠利集中發展個人活動。其實去年11月Yura來港時，已經避提組合未來發展，今日再傳出素珍不續約的新聞，粉絲難免擔心成員的去向，以及Girl’s Day的存亡。

粉絲紛紛在素珍的Instagram留言，希望她不要退出Girl's Day。（網上截圖）