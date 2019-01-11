隋棠驚險16小時誕第三胎　8磅細仔Olie一出世即鎖骨骨折

台灣女星隋棠和老公Tony結婚3年幾，先後誕下囝囝Max和囡囡Lucy，上月他們又迎來第3胎兒子Olie。還在月子中心休養的隋棠，日前在Facebook及IG寫下這次生B的心得，用一篇千字文盡訴今次「驚險16小時」的生產經驗，令她大呼「我真的太輕敵」！

隋棠囝囝Olie鼻高高，好得意！（IG圖片）

鑑於已經有生了兩胎的經驗，隋棠決定今次自然生產，還「不打減痛分娩」，以為自己會越生越好生，輕鬆誕下第3胎，所以她連「走佬袋」都未有準備齊全，直到入院生產前，她都抱着「等等生完就回來吃午餐了」的想法，沒想到這個「等等」直接變成隔天早上。

隋棠在IG用千字文憶述生產過程，直言太輕敵。（IG圖片）

隋棠整個生產過程歷時足足16小時，連陪產的老公都覺得「看了一場慢速的彷彿無止盡的凌遲」，而在產檯上的她只有絕望兩個字可以形容。在Olie出世的「極痛一小時」，隋棠形容自己一邊痛一邊無助呐喊，聽到醫生開心宣布終於看到Olie的頭時，結果因為囝囝的肩膀太寬卡住，最後她成功誕下「在我肚子裡吃好睡好整整40週的3700克壯碩弟弟」，但由於隋棠盆骨太窄，所以搞到Olie出世時鎖骨骨折，整個過程場面驚險，難怪老公Tony都話好恐怖，原本她以為是太多血嚇親老公，但他就表示：「是Olie只有伸一個頭出來在妳兩條腿間那個畫面。」

雖然整個生產過程艱辛，但Olie順利出世，隋棠和老公當然非常開心。（IG圖片）

隋棠表示次次生都有不同的驚喜，媽媽果然是最偉大的！不過這位幸福人妻一直都有老公悉心照料，更寵愛有加，兩人還育有三個精靈活潑的仔女，相信無論幾辛苦她都覺得值得！

隋棠和老公Tony真的很恩愛，羡煞旁人。（IG圖片）

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