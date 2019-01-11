麥明詩玩命式踩單車去柬埔寨　戰友潘梓鋒超佩服：要佢照顧我

不少人都想夢想騎着單車來一趟說走就走的旅行，既青春又熱血。但畢竟「單車旅行」需要一定的時間、體力和裝備，一想到如此麻煩，就會出現放棄的念頭。而10A港姐麥明詩（Louisa）除了敢怒敢言，原來她亦勇於挑戰自己。她將會與《東張西望》大隻主持潘梓鋒一同接受跨國踩單車挑戰，拍攝一個由TVB攝製與慈善單車隊合辦為期28日途經中國、越南、老撾、泰國及柬埔寨五個國家的跨國單車之旅節目──《單車遊學團（暫名）》！」

潘梓鋒更稱訓練當日只有Louisa順行上到大帽山山頂！

估唔到大隻主持都唔夠Louisa嚟！

潘梓鋒接受《香港01》訪問時透露一行人出發前，除了要到大帽山練車，更要打足4支防疫針兼全程要聽醫生指示食藥。潘梓鋒雖然自小跟爸爸學習武術，擁有超強運動細胞，但他坦言這是一次嚴峻的挑戰：「平時我都係由沙田踩去大埔，所以今次踩足廿幾日都驚驚地。而我最大的弱點就係上鈄路同耐力，因為個身重，要減10至12磅。但好彩今次大多數都係平路。」

潘梓鋒目前減了8磅！

不敢鬆懈的Louisa月前已經不斷練習，在教練胡健燊指導下，單車技術亦都越來越好。潘梓鋒亦透露Louisa相當「堅」：「佢真係操得好好，狀態好fit。今次旅程好靠意志力，而佢呢方面真係好強，經過練習我完全明佢10A係點考返嚟，搞到我有啲壓力有啲驚。（你差過佢？）差過佢呀，雖然男仔好應該要照顧返女仔，但我諗今次佢要好好照顧返我轉頭！」

Louisa會唔會順行完成呢?（IG圖片）

雖然Louisa與潘梓鋒等一行九人將於明天（11日）出發，但Louisa仍會為今晚的《#後生仔傾吓偈》首次直播開工，並未爭取時間休息！據知這次旅程他們全程以單車代步，沿途橫跨五個國家，一共2500公里，即至少日踩89公里，大約來回中環至柴灣（13.4公里）7次！他們亦會探訪當地兒童及進行交流活動，盡能力幫他們改善生活！《單車遊學團（暫名）》意義十足，希望他們一切順利！