【亂世情侶】林夕憑歌寄語年輕人　別讓現實使你忘記戀愛初心

古巨基新歌《亂世情侶》，由林夕操刀填詞，夕爺以平實的文字，寫出生在亂世掙扎的情侶悲歌。

基仔找來老拍檔胡定欣演出今次MV女主角，一起演繹「亂世情侶」。二人對上一次合作已經是十四年前，當時定欣為基仔《愛與誠》MV擔任女主角。

在MV中，一對拍拖十年的情侶，為了工作，選擇十周年紀念日那天上班，「為愛下去／過下去／我們才想工作萬歲」，想要成家立室先要有層樓，是華人普遍的價值觀，即使你不同意不情不願，仍被大浪沖往同一條大道。

比起六十年代的香港人窮得要舉家「黐膠花」，成長於富渥的九十和千禧年代，衣食無憂的一群八、九十後，若要說自己生於亂世，也許顯得沒有說服力，但如果比起以前只要肯捱，還是有出頭的機會，我們這一代人，前景卻非常模糊。現在無論租樓還是買樓，都是一般人難以負擔的天價。「現實會逐吋逐呎擠壓當初情意／這麼普通的情侶／未來又怎麼敢想下去」，為了早日上車，沒有「父幹」的一群要日做夜做。

為了生活，為了將來，大家打份牛工，日做夜做。

「那代價不過是疲累／在電影院的美夢裡／可惜結局也未到已沉睡」，有時在戲院裡，旁邊傳來微弱的鼻鼾聲，原來他累得睡著了；我也試過，在嘈到拆天的五月天演唱會中睡著，那些勵志的歌曲，曾經一度聽得熱火沸騰，現在彷彿已經跟自己無關，失去了共鳴，在現實生活的擠壓下，追夢已經顯得有點遙遠。只是當聽到《倔強》中的這一句「我不怕千萬人阻擋／只怕自己投降」時，還是默默流下一滴已經泛不起漣漪的眼淚。

你有沒有試過累得在戲院睡著？

「沒有預算也願逃出這裡赴賞櫻之旅」，偶爾想犒賞一下自己，但也會「樂極偏會心虛」，雖然去少次旅行並不會買到樓，但有時想追求快樂好像也有罪，食唔安、坐唔落。

很多時候，在旅行期間仍要處理公事。（影片截圖）

在這城市裡，愛情輓歌夜夜奏起，多少跟將來有關。「當你／仍然信我／愛情／沒有輓歌」，在無車無樓時許下承諾，要對方仍然相信愛情可以凌駕於現實，雙方都需要很大的信心和決心，相信即使現在沒有，但將來會有，「未相信情懷輸給世道／仍在亂世中開花結果」。在MV末段中，古仔說：「愛情可能係要計劃將來，但唔可以因為要計劃將來，而忘記咗乜嘢係戀愛。」夕爺憑歌寄語我們這一代，別讓現實殺死了愛情，只要你願意愛下去，捱下去，即使是青菜淡飯，「有哪關闖不過」，相信二人同心協力，還是會有自己的一片天。

如果你仍相信愛情，願意一齊捱，大家也可以擁抱一個美好的將來。（影片截圖）

夕爺寄語大家不要因為現實而忘記戀愛的初心。