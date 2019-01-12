張振朗新劇拍裸跑戲同王浩信玩hehe　承認同緋聞女友楊偲泳了解中

張振朗日前拍攝一場裸跑戲。

張振朗 (Owen) 又再為藝術犧牲色相喇，他早前就為無綫新劇《極度怪咖》拍攝一場街頭裸跑戲，是繼劇集《全職沒女》的裸泳戲之後，第二次拍攝裸體場口。雖然今次這場戲並非是在鬧市街頭拍攝，而是在電視城內取景，Owen不用面對途人的目光，不過時值冬天要在戶外裸跑都好凍㗎。當日Owen埋位前只以一件浴袍包裹住身體，到roll機拍攝時就脫掉浴袍剩下毛巾裹住屁股以及重要部位，咁當然不是真的全裸上陣咁激啦。

當日Owen嘅造型好性感㗎。

Owen笑言不知道是否公司開始鍾意他裸體，所以再安排他拍攝裸露鏡頭：「如果下次再要我露都唔知仲可以露咩喇。」他又透露這場戲是講同劇的王浩信當他是變態佬而去追他，兩人繼劇集《踩過界》後再度合作，這次更會上陣hehe情節。Owen說：「我同佢其實ok嘅，係有啲愛喺度嘅，今朝我有場戲都錫咗佢一啖。我哋有時講講下場戲會好入戲，會講到眼濕濕，唔知點解對住佢就會咁，佢係有咁樣嘅感染力喺度，猛料嘅。」而被問到他與新緋聞女友楊偲泳的戀情，Owen就表示：「了解中。」

呢個角度好似全裸呀。

Owen最新緋聞女友楊偲泳。(IG圖片)

一齊睇下呢場戲嘅拍攝花絮啦。