【多圖】土耳其網紅母女　超低成本還原女星晚裝

女星行紅地氈的高級晚裝，動輒價值五位數至六位數，在土耳其有一位極富創意的靚媽Alya Chaglar，就運用超低成本，為5歲的可愛女兒Stefani以不同的物料複製這些時裝，質量當然不可能與大牌子相提並論，但仍能還原出神髓。

來自土耳其的Alya Chaglar本身就是一個美女，女兒遺傳了她的基因。（IG圖片）

Alya開始複製女星晚裝的契機，是有一次她看到Rihanna穿着一條Molly Goddard的晚裝，很想在女兒身上還原這個造型，用藍色膠袋，製作一條相似的「晚裝」，Stefani還戴上墨鏡，模仿Rihanna的神情和動作。照片上載到IG上大受歡迎，所以令Alya開始製作一系列的“dress like a celebrity”的照片。Alya指每件「衣服」的製作時間約10-30分鐘，用在家裡也有的物料，如畫紙、鍚紙、膠袋，甚至是雜誌和報紙，再用釘書機釘出一件件時尚晚裝。媽媽的創意也激發女兒立志將來要成為一名時裝設計師，而Ａlya的設計也吸引超過20萬人follow。

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