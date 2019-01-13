【勁歌金曲2018】吳若希話星夢內部好和諧　公開表揚老公曬幸福

吳若希（Jinny）在昨晚（12日）舉行的《勁歌金曲頒獎典禮2018》中，憑《無常春秋》、《別再記起》奪得兩項勁歌金曲奬，以及最佳演繹女歌星。得獎以後，她最想感謝的是她的學生：「今晚因為其實俾我預期中開心好多，即係個結果啦當然，咁其實我喺台上面有講到話其實好多謝兩位學生，一位係喺我工作上面、成長路上面俾到好多支持；而另一位學生喺我感情上、家庭上同精神上都俾到好多支持我嘅，咁所以其實佢哋兩個喺我嘅生命當中佢哋係佔咗好大比重。」

吳若希老公親身撐場，提起女兒時更笑得非常幸福，透露因淼淼早睡而沒有到場。（葉志明攝）

Jinny家庭生活幸福，訪問中亦特意公開稱讚老公為愛犧牲：「我想講我先生其實係好好嘅，佢知道嚟近2019年我會將好多時間放喺工作上，所以佢係特登同我一齊搬咗返嚟香港，咁呢樣嘢我覺得係要俾大大嘅掌聲佢。」提到老公何兆鴻呢晚更特意到親身撐場，Jinny則表示：「因為佢冇嘢做吖嘛喺屋企，咁喺屋企睇電視又係睇，喺現場有位俾佢坐。」

吳若希澄清公司（星夢娛樂）內部十分和諧，否認與菊梓喬不和傳聞。（葉志明攝）

得獎後Jinny話仲有另一件事令佢相當興奮最開心的是：「就係我可以同我嘅好兄弟攞同樣嘅獎，即胡鴻鈞同我一齊攞最佳演繹嘅獎項，因為喺我心目中胡鴻鈞係一個好唱得嘅人嚟嘅，咁所以如果佢係最佳演繹男歌星，我又可以攞到最佳演繹女歌星，我自己覺得係開心過攞啲其他嘅獎。」提到她得獎後沒有和菊梓喬（Hana）擁抱，彼此之間的不和傳聞甚囂塵上，Jinny就回應道：「網民成日加鹽加醋，所以令到成件事好精彩，但其實我哋公司係太和諧，和諧到你哋唔信。」