【勁歌金曲2018】胡鴻鈞連奪四獎拒加歌酬：仲有人肯聽我唱歌就夠

胡鴻鈞（Hubert）昨日（12日）出席《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》，奪得四個獎，其中一個獎項更是「最佳演繹男歌星」這個大獎，成2018年度樂壇最後一張成績單的其中一個大贏家。對於這個不俗的成績，Hubert又有什麼感受？他說：「其實真係好開心，今日呢個頒獎禮都為2018年劃上一個完美嘅句號。希望嚟緊嘅一年繼續努力，全部歌手努力創造更多好嘅廣東歌。」

Hubert今晚一口氣斬獲四獎成大贏家。（黃國立攝）

被問到2019年的事業大計，會否有不同新嘗試？抑或都是以音樂為面為主？Hubert道：「啱啱一月都plan完今年既schedule，的確大部分時間都會擺返喺音樂上面，希望大家嚟緊會關注我嘅作品。」相信大家很快就可以聽到Hubert的新曲！

Hubert表示今晚看到其他歌手獲獎也為對方感到非常高興。（黃國立攝）

Hubert也透露前年熱爆全城的《降魔的》續集會於一月尾開始拍攝，故他也要為拍攝做好準備，背好劇本。他表示今次的角色跟上一集忠直的大好人石敢當不同，是比較亦正亦邪、性格複雜和層次較多的角色，所以現正忙於努力揣摸角色。今晚成為大贏家，Hubert會否考慮加歌酬？他回應：「絕對唔會咁諗，仲有人肯聽我唱歌已經係最大嘅歌酬，所以會繼續努力做多啲好嘅音樂比大家。」