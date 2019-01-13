【勁歌金曲2018】菊梓喬首奪最受歡迎女歌星：「我唔喊！忍！」

菊梓喬（Hana）昨晚（12日）出席《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》，一口氣連奪六獎成為大贏家，當中更首次奪得「最受歡迎女歌星」，氣勢如虹。Hana在台上講述得獎感言的時候，先呆了幾秒，然後說了一句：「我唔喊！忍！」被問到當時感受，她表示：「我係控制唔到自己情緒，而我係好少會控制唔到，個下我係覺得受寵若驚，之前都有好多人講（Hana會奪女歌手獎），但我自己無諗過，其實係一件開心事，所以太激動啦。」她亦對自己今年的成績非常滿意。

Hana首次奪得「最受歡迎女歌星」一獎。（葉志明攝）

Hana十三歲輟學開始踏入社會，現在有不錯的成績，會否覺得多年來的努力沒有白費？她慨嘆：「人生啊！我真係好鍾意音樂㗎，音樂救咗我，如果我無咗音樂，我覺得我根本唔可以撐過嚟。呢幾年做咗歌手，有咗自己嘅音樂，亦覺得自己個世界好美好。」

Hana指在講「最受歡迎女歌星」獎的得獎感言時，心情非常激動。（葉志明攝）

踏入2019，有了一個好開始，事業得意，Hana會否考慮找個另一半去一起分享快樂？她表示：「愛情係每一個人都需要嘅，我亦都覺得愛情係人生不能缺少嘅一個元素。」並沒有正面回應。