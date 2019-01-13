【勁歌金曲2018】王梓軒帶領22位新人Acappella　獲大讚有心思

2018年度嘅樂壇成績表終於全部派發晒啦，得獎獲肯定固然高興，但只要企喺台上盡力演出，觀眾雪亮嘅眼睛一樣會看得見。王梓軒被邀出任《勁歌金曲頒獎典禮2018》表演嘉賓，帶領22位應屆新人合唱《邊緣引力》、《羅賓》及《無盡》的組曲，獲網友大讚相當用心。

王梓軒領軍，帶住22位應屆樂壇新人合唱。（影片截圖）

22位應屆新人來自唔同公司，要一齊去練歌本非易事，其中一個功臣絕對係負責編曲兼領唱嘅導師王梓軒：「其實大家都係專業，佢地對演出都好有要求，望住佢地都諗番起以前嘅自己。所以今次同佢地一切練習幾十個小時，雖然辛苦左啲，但係大家都好享受當中個過程，最後睇得出佢地好齊心用力去練好表演，我地好振奮！」

唔知睇完呢段演出，會唔會勾起大家對呢班新人嘅興趣，嘗試聽下佢地嘅音樂呢？（影片截圖）

為咗呢段表演，眾歌手排練兩星期，希望有最佳效果。作為導師的王梓軒就話樂壇每年都有「後浪」湧現，而且實力、唱功都好有水準，仲令佢諗起以前有份角逐獎項時嘅心情：「其實去到頒獎禮現場，雖然真係一個氣氛濃烈嘅盛會，但本身意義都係慶祝，唔係比較，所以平常心享受個騷最好。依家我都冇以前咁睇重獎項，反而更享受通過各種渠道同樂迷、影迷直接溝通。」