藉助養兒童培養老公準備做父親　苟芸慧：女人要有小朋友先算完整

Christine同William於去年結婚。(資料圖片)

無綫處女黨成員包括苟芸慧 (Christine)、岑麗香、李亞男、王君馨 (Grace) 以及鍾嘉欣如今已經個個結晒婚，變晒人妻，當中除了Christine和Grace，更已相繼做了媽咪。而去年底才與陸漢洋 (William) 結婚的Christine，本身都好鍾意小朋友，婚後當然也好想生BB啦。日前她就於一個訪問中透露，老公William原來好抗拒小朋友且也不想做爹地，而好想做媽咪的Christine唯有想辦法去改變老公的想法。

佢話老公好抗拒小朋友。(資料圖片)

Christine表示她和老公協議好於婚後3至4年才生BB，早前兩人就一起助養了4個小朋友，既可幫助到有需要的小朋友，也想藉此培養老公對小朋友的愛，希望老公於過程中透過與小朋友的溝通，可以學識怎樣做爸爸，為將來要為人父母作準備。Christine坦言覺得女人要有小朋友才算完整，她老公尊重她，所以也很努力去嘗試接受小朋友、學做一個爸爸。她又大讚老公是一個好細心和善良的人，總會為人設想，她相信老公會好懂得教導小朋友的同理心。

佢話同老公協議咗3、4年後先要bb。(ig圖片)

一齊睇多啲Christine嘅靚相啦。