網紅 Logan Paul 又失言貶低同性戀　被轟說話唔經大腦　

23歲YouTuber Logan Paul日前因為一番疑似歧視同性戀言論，再次陷入水深火熱中。他在1月9日於Twitter上載自己上電台節目的片段，他與3位主持分享自己的新年願望，例如當一個月純素食主義者和不喝酒。但緊接著他便提到三月是「男人月」(male-only March)，所以他打算「做一個月同性戀」(go gay for a month)。知自己又再因「講嘢唔經大腦」闖禍的Logan昨 (12日) 即更新Twitter，表示自己「措詞不當」(very poor choice of words)，但沒有明確就事件道歉。

Logan Paul上電台節目片段，有關言論出現在4:45-4:48：

事件引發不同程度的熱議，有網民認為是小事化大，沒必要把注意力放在Logan 一句半句不經大腦說出口的言論上，又有人諷刺Logan最應該做的是嘗試一個月完全不上網不拍片不說話，免惹禍上身。在 LGBTQ 界，評論普遍指責Logan的說法是曲解和刻意貶低同性戀，好像人可以隨時自由選擇或改變性取向一樣，「一個月同性戀，一個月異性戀」這種說法未免過於兒戲。其實任何有關同性戀的言論都容易引起紛爭，加上這次Logan是作為暖場，用玩笑般的口吻說出這個「新年願望」，又難怪遭到猛烈批評。

Logan Paul未出事之前其實頗有人氣，但三番四次的過火言論已經令他失去一大班followers。(Getty Images)

這次已經不是Logan第一次發表出位言論或行徑，尤記得他曾在2018年初到日本「自殺森林」影上吊死屍體被網民鬧爆，看來Logan未有「經一事，長一智」！