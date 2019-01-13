李榮浩高鐵遺失iPad祈求勿公布內容　女友楊丞琳：好難過

做藝人最擔心的就是私隱外洩，遺失貼身的電子用品，後果非同小可。昨晚（12日），內地歌手李榮浩在北京搭高鐵時，不慎將iPad遺留在座位上，並向「北京鐵路」微博求助。其後他表示沒有找到，但是刪除了微博，不想為對方添麻煩。

內地歌手李榮浩搭高鐵不慎遺漏iPad，希望有好心人撿到可以還給他。（微博圖片）

據李榮浩微博透露，iPad的內容同他新的巡迴演唱會有關，「我想自己拍一個讓大家感動的和年少有為有關故事，於是我開始寫劇本、找製片、找演員。」李榮浩續指這是他首次學習剪輯、後期台詞、配音、配樂、校色、字幕等，但短片大概有20至30個版本，都是早期沒有經過任何處理的粗糙片段，他說：「希望撿到的這位朋友，不要發出來，真的萬分感激。但萬一這位朋友發在網上，也希望大家不要用太嚴格的審視，去看待這個短片。」最後無奈地講到「這個事情就這樣吧，都別再提了，晚安。」

李榮浩在微博透露iPad內的資料內容，祈求撿到的朋友不要發出來。（微博截圖）

李榮浩盡心盡力的勞動成果可能因此付諸東流，身為女友的楊丞琳也轉發微博表示「好難過」。一班網友紛紛留言安慰李榮浩，叫他不要太擔心，有網友還提供如何查找或刪除iPad內容的方法，希望能幫到他。