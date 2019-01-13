BB神曲《Baby Shark》打入Billboard百大　歌詞洗腦家長聽到嘔！

「Baby shark doo doo doo doo…」是不是一聽到這句洗腦歌詞便有發惡夢的感覺？請不要擔心，因為這首「BB神曲」應該會陪伴我們好一陣，除了各位大學freshmen玩迎新例牌必跳外，最近《Baby Shark》更首次打入「Billboard Top 100」，排名竟然不低：第32位！雖然香港有很多人都有聽過《Baby Shark》，但事實上它去年7月才進入美國兒歌市場，未夠半年已經在串流音樂平台累積足夠人氣問鼎百大Hit歌榜，後勁凌厲。

其實這首兒歌除了不停重複「Baby Shark/Mama Shark/Papa Shark/Grandma Shark doo doo doo doo……」，無限延伸唱哂所有鯊魚的親戚，就沒有其他內容，無論曲詞都可謂十分無營養，但偏偏一間南韓幼兒教學軟件公司就看上了這首歌，更找來小模特又唱又跳，影片上載至YouTube，兩年多來累積超過20億點擊率，聲勢驚人，更殺入香港各大專校園：迎新時必有的跳營火舞環節，《Baby Shark》就是其中一隻舞。最近《Baby Shark》再下一城，前日（11/1）打入「Billboard Top 100」的第32位，連美國名嘴Jimmy Kimmel都忍唔住講出所有被這首歌折磨到黐線的家長心聲：「唔該將《Baby Shark》放上Billboard嘅，攞去餵鯊魚！」認真搞笑。好啦，講到呢度，你準備好無限loop「Baby Shark doo doo」未？去片！