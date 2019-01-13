【故宮貓】皇帝貓有品級封號　貓兒房挑選天下靚貓入宮

內地節目《上新了，故宮》完滿收官，但網民最捨不得的並非主持鄧倫，而是每集登場的貓咪魯班。不說不知，其實魯班不但幫忙拍攝節目，而牠亦確實是居住在紫禁城的故宮貓，故宮收養了約181隻貓咪，部分成為了貓明星，而其他則在晚上出動捉老鼠，名副其實是「御前帶爪護衛」。

魯班在每集節目中亮相，俘虜了不少粉絲，其實牠是一隻故宮貓。（網上圖片）

鄧倫主持的《上新了，故宮》近日完滿收官，但大家更關心節目中的貓咪魯班。（網上圖片）

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紫禁城在明清兩代，均是皇帝的皇城，而故宮貓的出現，亦跟一位皇帝貓奴有關，原來明朝嘉靖帝特別喜歡貓咪，設立「貓兒房」為他揀選天下靚貓，入宮陪伴這位皇帝貓奴，在皇城內足足飼養了逾萬隻貓咪，而且貓咪亦跟妃子一樣只要獲得皇帝寵愛，地位即時提升百倍，歷史記載嘉靖最愛的貓咪叫做「霜眉」，貓身毛色微青，雙眉雪白，在御貓之中最為善解人意，嘉靖甚至冊封牠為「虬龍」，而貓咪死後更用金棺厚葬在萬壽山，還有貓墳「虬龍塚」，可謂生榮死哀。

另一隻故宮貓白點兒，於去年離世，令粉絲傷心不已。（網上圖片）

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至滿清入關，改朝換代，清宮中除了繼續養貓外，亦較多飼養獵犬，現時在故宮出現的貓咪，部分是明清兩代宮貓後裔，也有流浪貓走進故宮，其次是有遊客偷帶入宮棄養。故宮全院有20多處地點放養這些貓咪，更為牠們絕育及編名入冊，全部約有181隻貓咪，當中有成為了貓明星的「魯班」、「三隨子」「白點兒」、「小崽兒」、「景小崽」、「二毛」、「饅頭」等，除了拍攝節目賣萌，也會在宮中蹓躂吸引遊客，跟台灣猴硐貓村、日本貓島，均是貓奴朝聖地。可惜去年「白點兒」及「小崽兒」相繼離世，讓牠們的粉絲傷心不已。

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遊故宮除了睇到歷史文物外，貓奴都有一個好去處。（劉順兒妞微博）

故宮貓成功吸納遊客，但大家都是眼看手勿動，不要騷擾到貓咪。（網上圖片）

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