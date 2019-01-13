「師奶殺手」陶大宇農曆新年留港陪90歲母親：最渴望接到佢嘅利是

ViuTV新劇《詭探前傳》預計將於2020年2至3月面世，劇中除了有鄭少秋、陳安立、麥子樂以及沈殷怡等一眾演員參演之外，更會有香港「師奶殺手」第一人之稱陶大宇。 周六陶大宇盛裝出席活動時接受《香港01》訪問，他說：「聽講好似二月或者三月出街，套劇題材比較敏感，又夾雜咗過年，始終係講啲神怪題材，過年過節又唔係好吉利。其實我都幾鍾意個角色，因為我以前都未演過，套劇講我係一個中醫師，唔係呃人嘅，係同人把脈行醫，12點之後就我最惡，變做一個黑社會，賣白粉、殺人，我覺得反差咁大都幾過癮。」

ViuTV新劇《詭探前傳》會有陶大宇出現，係咪好期待呢。（林迅景攝）

談及他近來的劇集拍攝的工作，他直言尚未有劇本在手：「冇！我好坦白，冇！（點解？）其實都懷孕過，不過次次都流產，都有人搵我嘅，不過係時間上唔配合，同埋覺得角色唔係好啱我，我覺得唔緊要啦。我仲健在，我又唔介意等。」他表示，近年工作多是出席商演活動：「我前日先喺武漢返嚟，今日抖咗一日，偷唔到懶，我聽日就要飛去無錫，做到廿幾號就可以收工『安享晚年』。」



陶大宇笑說，這個「安享晚年」其實意指放假回家過農曆新年。「哈哈，其實一直穿州過省，又忽冷忽熱，再加上年齡又大咗，要病住咁做。我希望返嚟之後可以正正式式咁抖下。（一個月『飛』幾多日？）我冇計㗎，有嘢做咪『飛』囉，冇嘢做就留喺屋企，陪下我阿媽囉，其實佢都90歲啦，好犀利吖，希望可以陪佢多啲。」

陶大宇係孝子，幾乎人人都知。今年農曆新年佢仲決定留喺香港陪媽媽過添。（網上圖片）

臨近中國農曆新年，他又會怎樣與90歲的母親渡過呢？他回答說：「新年都係陪多啲佢，又可以趁機休息下。不過我本身就唔係好鍾意過年，唔知係咪因為人大咗呢？（農曆新年鍾意簡單啲過？）唔會周圍飛啦。（過農曆新年媽媽仲會唔會派利是畀你？）會！我生日、出門都會畀我。佢會話：『袋住佢，返到嚟就剝咗佢。』啲錢要使㗎喎，但係入面得十蚊㗎啫。（農曆新年又會畀幾錢？）過年佢會畀一百蚊，我覺得唔係一百蚊嘅問題，而係每年都可以接到佢嘅利是，先係最可貴，錢唔係重要，希望佢身體健康，每年都畀到利是我，呢個先係做仔女最渴望。」