曾淑雅2019變身普拉提教練　無懼老化全因自備養生秘訣

曾淑雅 （Jumbo） 今日（13日）出席宣傳活動時談及自己近況，本來就熱愛運動的她現今已經成為了一名合資格的普拉提（Pilates）導師：「最近自己比以前更加專注運動方面嘅發展，仲走去考咗Pilates嘅教練牌，嚟緊打算開班授課，向大眾分享健身心得，尤其是年輕人，我覺得依家嘅年輕人唔太注重自己身體嘅健康，我好希望可以透過運動話比佢哋知身體健康嘅重要性。」

今年28歲的Jumbo對年齡的話題直言不諱，即使年近30的她因為堅持鍛煉身體，外表依然甜美可人。（葉志明攝）

談及身體狀況，Jumbo對自己年齡漸長直言不諱，更笑言自己已經要開始養生，席間她大方分享自己的養生秘訣：「其實隨住年紀越來越大，我自己都開始學習養生，首先第一件事就係要戒凍飲，又會去浸浴同焗桑拿。」不過，想要青春常駐，真正的秘訣還是在於堅持不懈的運動：「我依家一星期會keep住三日運動，可能一日練Pilates，一日會做下Weight training訓練下肌肉，再搵一日行下山，咁就成身都訓練到啦！」

踏入2019年1月，Jumbo 希望今年自己會有一班學生跟隨她學習Pilates，與她一起傳遞健康訊息予年輕人。（葉志明攝）

踏入2019年1月，Jumbo 對自己又有何期望？她表示：「我今年重心都係放喺運動方面，最希望梗係有一班自己嘅學生啦，同埋可以傳遞到健康嘅訊息比年輕人。」