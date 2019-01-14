「女兒傻瓜」陳柏宇不做虎爸：會放手做她自己想做的事！

陳柏宇 (Jason) 昨日（14日）在元朗某商場舉行專輯《PRESENT》簽唱會，除了獻唱大熱歌曲《後排慶功宴》，亦與歌迷近距離玩遊戲，再逐一在專輯簽名答謝歌迷的支持。

Jason與到場支持的粉絲大合照。

自從Jason去年成為人父踏上人生新階段後，對各方面的見解亦有所不同，他坦言《Present》這隻專輯的題材比過住更廣泛，可謂是心態及取材上更成熟的一本作品集：「裡面收錄了有很多自己參與作曲的作品，希望這些歌曲能成為筆記去紀錄自己生活的點滴，令每首歌曲更加有意義。」

Jason經常說自己對於記人名方面比較弱，昨日更在IG上「炫耀」自己終於成功記得15位粉絲的名字！（陳柏宇IG）

Jason坦言有了女兒Abigail後，自己變得很感性、很肉麻，講「我愛你」更不會吝嗇。雖然是100分的「女兒傻瓜」，但Jason直言：「一定不會做虎爸，會放手讓Abigail自己做想做的事！」他盼望2019年女兒能快高長大、開開心心，而自己就繼續送好歌回饋歌迷。

升為人父的Jason見到小粉絲都會用充滿父愛的眼神望著他～

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