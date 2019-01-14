何猷君澳門開Party慶生　緋聞女友奚夢瑤在場似足女主人

去年綜藝節目《愛的時差》造就了賭王何鴻燊兒子何猷君同內地超模奚夢瑤朝夕相對，二人自傳出緋聞之後就屢次被爆私下約會，最近適逢何猷君24歲生日就在澳門開Party慶祝，被爆奚夢瑤亦同場陪伴他左右，整個姿態看起來似極女主人咁，網友都話郎才女貌非常匹配，成為何太太指日可待啊！

在節目中他們的互動似足一對情侶。（網上圖片）

被網友爆出私下約會飛去斐濟。（網上圖片）

從爆出的照片來看現場氣氛熱烈，身穿白色短袖的何猷君一直手持咪高峰疑在唱歌，但細心一看原來緋聞女友奚夢瑤亦在場，身穿黑色露腰衫配短褲的她不時在他左右陪伴，整個姿態似足女主人款，看來有機會成為何太，何猷君出晒名黃金筍盤，身家已經不在話下讀書又叻畢業於麻省理工學院，自小就是數學天才，拿過兩屆全港數學比賽冠軍添。近年他一直被獲邀請上內地綜藝節目而廣為觀眾熟悉。而29歲的奚夢瑤因為2017年登上Victoria's Secret Fashion Show而廣為人知，之後不停上綜藝節目《二十四小時》﹑《我們來了》《高能少年團》…傻大姊形象而令人印象深刻，近年更開始接觸戲劇添。

奚夢瑤在何猷君身邊似足女主人。（網上圖片）

奚夢瑤好似好緊張咁？（網上圖片）

何猷君出晒名黃金筍盤，24歲的他讀書仲好叻。（網上圖片）

奚夢瑤因為登上Victoria's Secret Fashion Show而廣為人知。（網上圖片）