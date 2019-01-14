水原希子被爆與1D仔Harry Styles秘戀　發文否認：一次都未見過

英國男子組合One Direction前成員Harry Styles雖然只有24歲，但情史相當豐富，過往戀情亦十分精彩，前女友包括Taylor Swift、Kendall Jenner等，最近有傳他與法國模特兒Camille Rowe 拍拖一年後分手，轉而搭上日本混血女模水原希子，日前有報導指兩人在日本相識，Harry近幾個月更頻頻飛到日本，與女友相聚，不過今日（14日）水原希子主動在Twitter發文，否認戀情。

28歲的水原希子被爆與24歲的Harry Styles熱戀中。（IG圖片）

日前有報道指Harry去年到日本舉行演唱會時，經朋友Alexa Chung介紹認識水原希子，兩人除了在IG上互相Follow對方之外，Harry近日還不時到訪東京，只為跟水原希子見面。

Harry Styles去年到日本舉行演唱會，有傳兩人在Alexa Chung撮合下認識，迅速撻着。（IG圖片）

但水原希子就在Twitter以日文發文表示：「有關我和Harry Styles交往的報導並非事實，我們一次都沒有見過面。各位，這個世界上充斥着假新聞，敬請不要隨便跟着起舞，好嗎！」現年28歲的水原希子，活躍於時尚界，她也拍過不少戲劇作品，包括《挪威的森林》、《謊言戰爭》及《進擊的巨人》等，而她與韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon多年的戀情亦為人熟悉，可惜最後無疾而終。之後有日本傳媒影到水原希子與野村周平拖手約會，不過兩人都沒有正面回應。

水原希子回應和Harry之間的緋聞，否認拍拖。（Twitter截圖）

對於今次被外國傳媒爆出與Harry熱戀，水原希子感慨寫道：「人們會相信他們想要相信的事情，也會因為被看了記者報導的人討厭，沒有的事卻被講有，也是因為我的工作關係，這也沒有辦法，但是這明顯就是假的，被看了這些報導的人認為『個性很差』、『討厭』的話，真的很可悲，雖然這也是沒辦法的事。」

水原希子感嘆大家只相信自己想相信的事，不追求真偽。（Twitter截圖）

水原希子發文否認戀情，粉絲也留言為她打氣「大多數人一看到消息就知道是假的」、「我相信希子，加油！」、「沒有見過都能傳出緋聞，媒體太厲害」。