【荷里活有個大老千】Babyjohn被TVB Out出宣傳　靠自己喺IG造勢

王晶監製嘅新作《荷里活有個大老千》，緊接《大帥哥》後播出，由鄭則仕同湯鎮業主演，而BabyJohn蔡瀚億亦有相當重嘅戲份，可惜因為佢份屬蕭定一旗下，公司同TVB官司糾紛影響，BabyJohn亦步張繼聰鄭欣宜名周秀娜後塵，劇集出街宣傳完全無佢份。雖然官方宣傳唔預佢，但BabyJohn都有喺自己IG落力宣傳，一盡演員責任﹗

劇集今晚播出，但TVB釋出嘅劇照，完全搵唔到BabyJohn蹤影，真奇怪。（劇照）

《荷里活有個大老千》以60年代作背景，BabyJohn飾演嘅舒奇，可以話係向當年《難兄難弟》飾演李奇而奪得視帝嘅羅嘉良致敬。BabyJohn今次除咗參考六十年代懷舊片，亦坦言有參考羅嘉良演出。蔡瀚億話：「呢部戲有好多搞笑位好攞膽，頭段有好多生活上嘅搞笑情節，去到中段就多淒涼位，基本上愈拍愈慘，所以中段我每次去到片場，情緒都好波動大上大落。我個角色係鍾意賭，但冇因為呢次拍戲而去學，因為角色有名你叫─『舒奇』，唔輸就奇，學咗有機會贏，唔學就一定輸，keep 住輸就得啦。」

作為主演官方唔使佢出席宣傳，BabyJohn都有落力喺自己IG提醒粉絲劇集出街啦。（IG圖片）

BabyJohn呢個造型，有無李奇影子？

扮「舒奇」必有笑點，但鏡頭後喺內地拍《荷》劇時，日日鹹魚生曬，由底濕上面變乾再濕再乾，又鹹又臭又黐立立真係相當難頂：「我哋喺一個 38 至 40 度底下嘅鐵皮廠拍攝，太陽曬落鐵皮嘅熱力直接射入室內，每次我一落車一入片場化妝間嗰吓已經熱到底褲都濕埋；我有個造型係着三件頭，有次去室外拍嘢，真係好熱，得一把大排檔風扇，我就坐埋去，瞇埋眼自我催眠，話俾自己聽唔熱、凍架，但工作人員見我唔郁以為我中暑，係咁攞水俾我。嗰種熱嘅狀況，其實係令人感覺喺中暑邊緣。」

BabyJogn諗返起拍攝時，長期留喺38 至 40 度底下嘅鐵皮廠，真係熱到人都癲。

以為返酒店開大冷氣可以嘆吓，結果冷氣同樣熱到暈，BabyJohn話：「酒店個冷氣機好奇怪，裝喺窗邊，冷氣係吹落個窗度，但太陽直射個窗，結果間房都好似冇冷氣，而個冷氣機到咁上下就滴水，係滴到好似瀑布咁，好多呢啲情況係我見都未見過。」