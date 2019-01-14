【你咪理，我愛你】方力申王菀之再演情侶耗盡體力：成身濕晒

王祖藍處男執導嘅賀歲片《你咪理，我愛你！》，改編自百老匯膾炙人口嘅音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change!》，由於電話由12個單元串連而成，所以祖藍碌盡人情卡，搵水嚟鄭秀文、容祖兒、白只、吳業坤、鄭愷等60多位好友客串。

王菀之同方力申於戲中睇嘅文藝大悲劇，係由鄭愷客串演出。

已經有一段時間未有推出音樂作品嘅方力申，於戲中同相約王菀之睇戲，但好揀唔揀，竟然係去睇文藝大悲劇，本以為會悶到瞓著嘅方力申，結果被王菀之感染爆喊，並不停中叫「瀨嘢」，而王菀之為打造肉緊效果，亦賣力交戲，咬唇咬到連導演及所有工作人員「睇一次笑一次」。



《你咪理，我愛你！》有唔少對白都用唱嘅型式呈現，對方力申來說雖然唔係難，但面對王菀之，佢話好有壓力。

事後二人笑言是次唱歌比平時更為虛耗體力，小方更自爆唱到成身濕晒：「因為我嘅對手係王菀之，我梗係好大壓力啦，佢出名唱得架嘛。加上祖藍喺DEMO入面都唱得好出色，為咗唔好令佢哋失望，我真係出盡全力去唱，結果就唱到成身汗濕晒喇。」至於菀之則大讚方力申唱歌劇十分出色，令她眼前一亮：「我直頭覺得戲入面呢隻歌，可以成為我哋之後走埠登台嘅情侶檔合唱歌，小方真係唱得好好好好呀。」