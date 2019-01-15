【救妻同學會】劉佩玥話網民負能量太多：香港人好挑剔

劉佩玥絶對是痳甩系女生，講嘢好笑過男仔。

如果你覺得麥明詩、馮盈盈敢言，好貼地，那你更加要認識劉佩玥，詞鋒銳利，思路清晰，記者做專訪，最重要受訪者有金句，劉佩玥不會令你失望，但她不是為了你而說出來，而是她真的有這樣想法，這世代網民就是一切，一人一句留言可以令你死無全屍，劉佩玥沒有怕，更認為做自己是港姐應有的態度，她說：「我唔想因為我係港姐出身，所以要扮到好端莊，賢淑，我講嘢就係直腸直肚。」

劉佩玥在《幕後玩家》飾演最強小三，表現相當突出，令人眼前一亮。

劉佩玥是一個有娛樂性的表演者，還記得有一年的港姐拉票在尖沙咀商場舉行，同場的有蔡思貝、陳凱琳等，活動上大家照稿讀那些悶出了鳥來的台詞，說參加港姐要什麼智慧、美貎等.....唯獨劉佩玥一開口就令人精神：「做港姐最緊要係吸睛.....」，此語一出令在場人仕都開懷地笑了，沒有人覺得她冒犯，她亦記得這件事「娛樂人係我嘅職責，我希望自己嘅率直、攪笑感染到其他人，宣傳嗰啲台詞已經講了萬七次，咁點解要重複呢？唔可以諗新嘢？我係《大內密探零零發》想玩新嘢。」

《救妻同學會》雖然收視口碑未似預期，但正符合劉佩玥所講試新嘢。

讀書時期劉佩玥試過寫劇本再當導演，上年亦寫了本三萬字的圖文集，三萬字不是少數目，不愛文字的人寫不到，劉佩玥自小就很有想法，她想帶給人歡樂，但她覺得有些香港人想法太負面：「香港人啲心態有時好悶

他們好鍾意雞蛋裏挑骨頭、好挑剔，諗嘢好負面，佢哋諗到嗰個人救一隻狗，會諗到人哋set up哂所有嘢先救呢隻狗，佢救隻狗係為咗點擊率，其實而家好多人係咁諗，但點解要咁諗呢？」

劉佩玥將和胡鴻鈞拍《降魔的2.o》，絕對令人期待。

在無綫生存聽話是最好的，劉佩玥是力捧小花，其實只要安份守己跟高層指示，保証平步青雲，但她很想改變，那怕只是一點，甚至一點也沒有，「我覺得呢行要薪火相傳嘅，而家媒體好多，我自己都會睇歐美劇，韓劇，但唔代表我哋香港電視劇要喺人哋之後....唔係全部都係製作人問題，觀眾肯唔肯買飛入場？去令呢個圈子攪返起？呢個係香港人嘅責任，香港人仲有冇個心支持香港電影同電視呢？成日話香港嘅故仔好廢嘅人，你又有冇諗到一個好正嘅故事俾到人呢？你去釋放啲負能量嘅時候，又有冇產生一啲貢獻呢？」真話有時難聽一點，你可以說劉佩玥未想得透徹，但你要欣賞一個敢表達自己想法的藝人，尤其這個網絡時代。