網民爆SJ隊長利特服役慘況 被上司迫交出女團成員手機號碼

韓國推行全民徵兵制多年，只要通過體檢合格嘅男性都以入伍，就連當紅藝人都無可避免。韓國綜藝《真正的男人》為大家披露軍中嘅生活，但鏡頭背後嘅生活又係點呢？近日有韓國網友通過自家製視頻《Super Junior與軍隊》披露Super Junior隊長利特2012年入伍時遇到種種的不公平待遇。

有網友／粉絲以視頻披露韓國藝人於軍中嘅生活。

視頻中，該名網民友指出利特於入伍期間「在壓力底下要替上級的私人家庭活動當主持」，並試過於深夜被吵醒，為嘅只係錄製視頻予上級嘅屋企人，監用權力嘅情況十分嚴重。「他也被上級強迫打電話給女團成員，他要打電話給銀赫（SJ成員)去拿女團成員手機號碼，連問候的時間都沒有，拿到號碼就要收線。」除咗被不公平對待之外，利特當時就連寫信予粉絲「報平安」亦受到批評，事緣佢當時為怕粉絲擔心，所以在信中提到「我一點都不辛苦」，結果被民眾狂鬧，指佢「拎軍隊開玩笑」。

SJ隊長利特於2012年以現役兵身份服役。

此外，該網友亦提到SJ另一成員厲旭於退伍後，曾指出於軍中最痛苦嘅時刻係沖涼，原因係不停被眼望望，幸好有同期訓練嘅朋友幫忙遮掩。由於呢個視頻並非由電視台製作，所以有幾多係真幾多係假都不得而知，但利特曾在退伍後，曾在訪問提到於當兵時，因遭逢家庭巨變而患上嚴重憂鬱症，共曾有輕生的念頭。

