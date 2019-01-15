林雪曝光率高得嚇人　豬年三套賀歲片都有份威到返家鄉

林雪在今個豬年大殺三方，相當旺場，因為三部賀歲片包括《家和萬事驚》、《如珠如寶》和《恭喜八婆》都有其演出，而且套套角色不同，豬肉佬，地產集團大老闆，茶餐廳伙記，由富商到基層角色都有，可算過足戲癮。

《恭喜八婆》預告片中，林雪一出場已經好好笑。

其實林雪向來拍戲多產，去年更成為廣告商搶手貨，出街的廣告多達十個，到農曆年睇港產賀歲片又套套有林雪份兒，曝光率非常驚人，對此林雪表示：「係窮呀！嘻嘻嘻嘻。我最希望代言嘅產品銷量好，幫到廣告商，就係對佢哋最好回報。嚟緊新一年會更多時間離開香港出去做嘢，但各位老闆都可以繼續搵我，我隨時可以返嚟架。」

《家和萬事驚》中有豬肉佬呢個角色，搵林雪飾演實在合情合理。

近年林雪在中、港兩地吃香，特別是前年他憑《樹大招風》榮獲亞洲電影大獎「最佳男配角」後，在國內更添名氣，生於天津的林雪早前就獲天津電視台專程來港為他拍攝訪問，而林雪亦一盡地主之誼，邀請天津攝製隊去上環一間老茶樓品嘗一餐極豐富的傳統粵菜，有荷葉飯、醬燒骨、八寶鴨、金錢雞及香味骨等等。

可以衣錦還鄉，獲得天津攝製隊專誠來港同佢做訪問，林雪都覺得好榮幸。

由於天津電視台覺得林雪在港奮鬥多年，是當地一個具代表性的演藝界人物，所以席間訪問時，亦以在港打拼到出頭作為主題。林雪在訪問時稱，他早於十四、五歲從天津來港，由第一份工做傢俬學徒到做雜工，人無目標又四處遊蕩，直到有次他在桌球室偶遇伯樂林正英，對方提點他應該好好打工，更建議可以帶他去片場做場務，自此林雪便踩入影壇，後再得到恩師杜琪峰提攜，才令他漸有所成，故他對於杜sir及林正英的恩情畢生感激。