【新天龍八部】文詠珊演王語嫣造型曝光　歷代神仙姐姐只排第6位

金庸名著《天龍八部》第6次拍成電視劇，而每一個版本，劇迷最關心的必然是誰人演出神仙姐姐王語嫣，而在去年10月宣佈由Janice Man(文詠珊)演出該角後，網民已經一面倒指她仙氣欠奉，莫說初代(1982)演出王語嫣的陳玉蓮，連之後的李若彤、劉亦菲亦遠遠比不上，近日JM的劇中造型曝光，確是一如所料，被指是史上最MK的王語嫣，破壞了劇迷的美好回憶。

Janice Man演出《新天龍八部》的王語嫣，被指是最有MK味的神仙姐姐。（IG圖片）

+ 11 + 10 + 9

【10大笨賊】紋晒犯案罪證上身 世上最誠實犯人只排第4位

王語嫣是《天龍八部》的女主角，慕容復的表妹，雖然不懂武功，胸中武學知識卻相當淵博，而小說中三大男主角之一的段譽，在無量山崖的石洞中，見到一尊美女白玉雕像，驚為天人，更稱呼為「神仙姐姐」，之後初遇外貌一模一樣的王語嫣，隨即一見傾心，更一直稱對方是神仙姐姐，所以歷年演出王語嫣的女星，固然要靚到Dum一聲，最重要是具有出塵仙氣，在《新天龍八部》中由Janice Man演出王語嫣，仙氣欠奉，MK味濃，網民一面倒話要棄劇。

歷代王語嫣：

【10大死法】擔遮同坐馬桶都會意外死？ 第1位咬爆痔瘡死最離奇

Janice Man現年30歲，比起陳玉蓮22歲、張檬25歲、劉亦菲16歲時演出王語嫣，年紀明顯大了一截，與其說是神仙姐姐，更像是神仙媽媽。除此之外，王語嫣演出者往往也有份在另一齣金庸小說《神鵰俠侶》演出小龍女，包括陳玉蓮、李若彤及劉亦菲，無非是因為具有仙氣的女星十分罕有。至於Janice Man雖然也有演出內地古裝劇《蜀山戰紀之劍俠傳奇》及《九州海上牧雲記》，但跟王語嫣的氣質，始終有一段距離，至於演出會否帶來全新的王語嫣，劇迷要拭目以待。

《新天龍八部》主要演員：

【亞洲10大致命生物】眼鏡蛇都要屈居第4 最強殺人生物無血無腦