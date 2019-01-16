于正微博發千字文讚「魏瓔珞」　力邀吳謹言演《延禧攻略》有段故

《皓鑭傳》卡關2個月，終於宣布將在1月19日播出，製作人于正在微博上開心發長文，提到與女主角吳謹言的認識經過，曾為了簽下她，凌晨12點等她收工，在速食店談了1小時，就決定用她擔任《朝歌》女主角，隨後演出《延禧攻略》中「魏瓔珞」一角一炮而紅。

于正文中大讚吳謹言因舞蹈基礎而有很好的身段、熱愛閱讀知識面廣、酷愛戶外運動積極陽光，且最重要的是沒有傲氣、浮躁的性格已出道8年。于正也提到，吳謹言獲知得到「魏瓔珞」這個角色時「激動地哭了」，「我對她的要求很高，幾乎每天都要向我匯報對角色的理解和感受，我要求她減肥，要求她冷心冷面，要求她每一場戲都想到前情後語，我控制她的情感宣洩，只許她哭二次，因為在我的理解裡魏瓔珞不會哭，除非假哭。」

吳謹言憑「魏瓔珞」一角一炮而紅！點圖重溫《延禧攻略》劇照▼

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吳謹言爆紅後也一度有耍大牌的傳聞，于正也說：「我了解每一個剛火起來的演員都會面對爭議，這是她的必經之路，我無意為她辯解，但好演員其實不需要任何加冕，一部部成功的作品才是王道。我也不是誰都捧的，會隨着歲月的推移越來越嚴謹， 越來越苛刻，因為我熱愛這個行業，熱愛活着本身！」

于正發長文分享與吳謹言認識經過。（微博）

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