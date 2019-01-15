【多圖】常盤貴子主演日版《傲骨賢妻》搶鏡　46歲Keep得勁靚

常盤貴子係昔日嘅女神嚟。(網上圖片)

曾是昔日女神的日本女星常盤貴子迷倒過不少男士，她與男神木村拓哉當年的經典日劇《美麗人生》，以及與哥哥張國榮合作的電影《星月童話》都令一眾影迷粉絲留下深刻的印象，她的寫真集更是走高格調的性感路線，盡顯迷人獨特的氣質，美得令人難以忘懷，亦進一步奠定其女神的地位。時至今日，常盤貴子已經46歲，但樣貌同身材依然keep得好好，而她最近為日本TBS電視台主演的日版《傲骨賢妻》，劇集播出後她就被觀眾同網民大讚漂亮如昔。

佢個樣點睇都唔似已經46歲。

該劇除了有常盤貴子領銜主演，還有唐澤壽明和水原希子等演出，故事講述飾演常盤貴子丈夫的唐澤壽明是一名檢察官，後因爆出貪污醜聞後被捕入獄，這是兩人繼真人版電影《20世紀少年》系列後再度合作。而劇中的常盤貴子非常搶鏡，大家留意她的演技之外，也被她的靚樣吸引住，雖然不能與青春少艾的時候相比，但現在的她也絕對是靚女一名，且多了一份成熟的韻味，怎樣看也不似是46歲。她與木村的《美麗人生》於2000年播出時曾為TBS贏得32.3%的高收視，而《傲骨賢妻》第一集卻只錄得10%收視，未知她的靚樣可會對刺激收視有所幫助。

佢依家都仲係好靚。

一齊睇下昔日常盤貴子嘅靚相，以及佢喺新劇入面個靚樣吖。